Задержание одного из жителей Каспийска, которые планировали теракты. Кадр из видео ФСБ - https://t.me/rian_ru/254842

27 июля 2024, 11:02

ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое жителей Каспийска готовили в Дагестане серию терактов, в том числе в зданиях правоохранительных органов и в православном храме. Подозреваемые задержаны, отчиталась ФСБ.

По данным центра общественных связей ФСБ, силовики задержали в Каспийске трех местных жителей, планировавших серию терактов в Дагестане.

Задержанные являются приверженцами запрещенной судом в России международной террористической организации, они планировали совершить диверсионно-террористические акции в отношении правоохранительных органов Дагестана, а также готовили нападение на православный храм, привело сегодня РИА "Новости" сообщение центра.

По месту жительства задержанных были проведены обыски, найдено оружие, самодельные взрывные устройства, а также инструкции по ведению боевых действий в городских условиях и лесной местности. Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, организации террористического общества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей задержанных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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