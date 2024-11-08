Два жителя Дагестана осуждены за содействие терроризму

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Магомед-Вали Булатов и Нариман Нурмагомедов признаны виновными в переводе денег террористической организации и приговорены к длительным срокам заключения.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителей Дагестана Магомед-Вали Булатова и Наримана Нурмагомедова виновными в содействии террористической деятельности, Булатов также осужден по статье об участии в деятельности террористической организации сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия и суда, в 2021 году Булатов, находясь в Дагестане решил принять участие в деятельности международной организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* и с января 2021 года по апрель 2022 года "проводил беседы со своими знакомыми, в том числе Нурмагомедовым", рассказывая о деятельности организации и предлагая перевести средства на ее поддержку.

При этом 23 октября 2021 года Булатов осуществил денежный перевод на предоставленный участником организации кошелек. Также Нурмагомедов передал ему средства для перевода организации.

Магомед-Вали Булатов приговорен (по совокупности с приговором Избербашского городского суда Республики Дагестан) к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 50 000 рублей; а Нариман Нурмагомедов - к девяти годам колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 000 рублей.