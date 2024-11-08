Два жителя Дагестана осуждены за содействие терроризму
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Магомед-Вали Булатов и Нариман Нурмагомедов признаны виновными в переводе денег террористической организации и приговорены к длительным срокам заключения.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителей Дагестана Магомед-Вали Булатова и Наримана Нурмагомедова виновными в содействии террористической деятельности, Булатов также осужден по статье об участии в деятельности террористической организации сообщила сегодня пресс-служба суда.
По версии следствия и суда, в 2021 году Булатов, находясь в Дагестане решил принять участие в деятельности международной организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* и с января 2021 года по апрель 2022 года "проводил беседы со своими знакомыми, в том числе Нурмагомедовым", рассказывая о деятельности организации и предлагая перевести средства на ее поддержку.
При этом 23 октября 2021 года Булатов осуществил денежный перевод на предоставленный участником организации кошелек. Также Нурмагомедов передал ему средства для перевода организации.
Магомед-Вали Булатов приговорен (по совокупности с приговором Избербашского городского суда Республики Дагестан) к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 50 000 рублей; а Нариман Нурмагомедов - к девяти годам колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 000 рублей.
"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам жителя Сочи Бекзодбека Саидова, признав виновным в переводе денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
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