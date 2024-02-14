Житель Сочи осужден за финансирование терроризма

14 февраля 2024, 05:57

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам жителя Сочи Бекзодбека Саидова, признав виновным в переводе денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Сочи, признав его виновным в финансировании терроризма.

По версии обвинения, сочинец Бекзодбек Саидов дважды - в декабре 2021 года и в июле 2022 года переводил деньги группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которая воюет в Сирии. Деньги они переводил со своего банковского счета, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале суда.

Саидову предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Он признан виновным и приговорен к восьми годам и шести месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а первых трех лет - в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.

Комментариями Саидова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля к 11 годам колонии строгого режима был приговорен житель Крыма Мурат Кадыров, которого признали виновным в переводе террористической организации восьми тысяч рублей.

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