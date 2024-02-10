10 февраля 2024, 04:58

Суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Крыма за финансирование "Исламского государства"*

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К 11 годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд жителя Крыма Мурата Кадырова, признав его виновным в переводе "Исламскому государству"* восьми тысяч рублей.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Крыма, обвиненного в денежных переводах "Исламскому государству"*.

Житель Крыма Мурат Кадыров обвинен в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), сообщает 9 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Кадыров переписывался с лицами, от которых узнал реквизиты для перевода денег "Исламскому государству"*. После этого он дважды перевел деньги - в июне 2017 года и в 2018 году, находясь при этом в Симферополе и Севастополе. При этом он знал, что финансирует "Исламское государство"* и его структурные подразделения. В общем сложности он перечислил 8,2 тысячи рублей, пишет РИА "Новости".

Свою вину Кадыров не признал. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря 2023 года Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии жителя Нефтекумска, обвиненного в причастности к "Исламскому государству"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

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Примечание:

"Чеченский подросток арестован в Германии по делу о подготовке теракта", "Семь человек осуждены по делу о тюремном джамаате в калмыцкой колонии", "Суд незначительно изменил приговор книгоиздателю Эжаеву".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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