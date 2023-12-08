08 декабря 2023, 22:13

Житель Нефтекумска осужден по делу о связях с ИГ*

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку жителя Нефтекумска, обвиненного в причастности к запрещенной террористической организации. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, которого ФСБ уличила в связях с "Исламским государством"*.

Уголовное дело против жителя Нефтекумска возбудили в мае 2022 года. Согласно версии силовиков, мужчина "добровольно вступил в ряды террористической организации" и планировал "совершать преступления от ее имени", приводит сообщение ставропольского управления ФСБ "Интерфакс-Юг".

В сообщении не уточняется, каким образом осужденный присоединился к боевикам и что именно собирался совершить от имени ИГ*. Суд, тем не менее, признал его виновным, приговорив к пяти годам и шести месяцам заключения.

Статья об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России), по которой осужден житель Нефтекумска, предусматривает более суровое наказание - от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в силу, отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. Комментариями обвиняемого или его представителя относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре суд приговорил жителя Ставрополья к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке взрыва на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах. Обвинение также назвало его сторонником ИГ*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Чеченский подросток арестован в Германии по делу о подготовке теракта", "Семь человек осуждены по делу о тюремном джамаате в калмыцкой колонии", "Суд незначительно изменил приговор книгоиздателю Эжаеву".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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