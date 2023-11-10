Житель Ставрополья осужден на 12 лет за подготовку теракта

10 ноября 2023, 15:50

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Суд приговорил жителя Ставрополья к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке взрыва на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах.

"Кавказский узел" писал, что Федеральная служба безопасности 13 апреля 2022 года отчиталась о задержании в Ставрополе местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*. По версии силовиков, мужчина планировал теракт на железнодорожном вокзале, у него обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края по делу об участии в деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств и приготовлении к совершению теракта, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставрополью.

По версии следствия и суда, обвиняемый, "добровольно став сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"", планировал взрыв на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах. Он был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. Подсудимый приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и штрафу в 200 тысяч рублей.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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