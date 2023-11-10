10 ноября 2023, 15:50

Житель Ставрополья осужден на 12 лет за подготовку теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя Ставрополья к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке взрыва на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах.

"Кавказский узел" писал, что Федеральная служба безопасности 13 апреля 2022 года отчиталась о задержании в Ставрополе местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*. По версии силовиков, мужчина планировал теракт на железнодорожном вокзале, у него обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края по делу об участии в деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств и приготовлении к совершению теракта, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставрополью.

По версии следствия и суда, обвиняемый, "добровольно став сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"", планировал взрыв на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах. Он был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. Подсудимый приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и штрафу в 200 тысяч рублей.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополья признан виновным в подготовке взрыва", "Житель Ставрополья заподозрен в госизмене", "Женщина задержана за попытку поджога военкомата в Ставрополе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 ноября 2023, 15:08

10 ноября 2023, 14:28

10 ноября 2023, 13:46

10 ноября 2023, 13:06

  • Кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова

    Вручение 15-летнему Адаму Кадырову высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

10 ноября 2023, 12:20

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи