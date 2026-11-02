Грозненцы призвали чиновников ускорить решение проблемы с неисправными лифтами

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В Грозном начаты работы по замене неисправных лифтов, новые кабины будут оснащены связью с диспетчерами, рапортовали власти. Горожане, комментируя этот отчет в соцсети, пожаловались, что в их домах лифты простаивают до полугода, а при частых поломках пассажиры часами ждут освобождения из кабин, и попросили ускорить работы по замене оборудования.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров уволил ответственного за состояние лифтов чиновника после жалоб жителей микрорайона по улице Льва Яшина. Однако 4 сентября горожане указали, что увольнение не решает проблему изношенного оборудования. Они рассказали о длительных простоях лифтов, а также пожаловались, что в лифтах неоднократно застревали пассажиры.

Ранее жители Грозного заявили, что неработающие лифты – частое явление в городе, и это лишь часть масштабной проблемы с состоянием коммунального хозяйства. Увольнение ответственного за состояние лифтов чиновника они сочли популистским шагом.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров проверил ход замены лифтов в многоквартирных домах города, сообщило 31 октября агентство "Грозный-Информ".

В текущем году в Грозном планируется заменить 51 из 1069 лифтов. Работы начались на 18 объектах: специалисты демонтируют старое оборудование и изношенные элементы в шахтах, одновременно собирая новые лифты. Новое оборудование оснастят диспетчерским комплексом, сказано в публикации.

Сообщение о том, что мэр Грозного проверил ход работ по замене лифтов опубликовал также Instagram*-паблик grozny_inform, на который подписаны около 992 тыс. пользователей. На 09.45 мск 2 ноября этот пост набрал 186 отметок "Нравится" и 38 комментариев.

Жители Грозного в комментариях пожаловались на длительные простои лифтов и попросили заменить оборудование в своих домах. "На Льва Яшина, 15д, 1 подъезд, тоже поменять надо. Уже полгода не работает", – написала umkhaevaiakha.

"Айдамирова, 131, корпус 6, тоже поменяйте, неделя работает, два месяца стоит", – сообщил ramzan_1977_.

"Льва Яшина, 17, уже меняют, Альхамдулилах, почти три месяца не работает", – написала zarema1981.

Другие комментаторы рассказали о частых поломках лифтов и страхе застрять в кабине. "Бульвар Дудаева, 18А дом, нас уже все знают, наверное, лифтёры, каждый день ломался наш лифт, а сейчас еле-еле ходит. Половина жителей нашего дома боятся на нём ездить, очень часто застревают в нём", – пожаловалась milan__doc.

"Очень прошу от имени всех жильцов дома: ул. Орзамиева, 32, лифт ломается 2–3 раза минимум в неделю, постоянно люди застревают в лифтах и находятся там часами, пока приедет лифтёр", – написала dadaeva.aminat.

"А в доме и пожилые в возрасте жители, им тяжело вдвойне подняться. Решите вопрос", – призвала serdzeangela_78.

На обращения жителей в той же ветке ответил специалист по инженерно-техническому обеспечению зданий ismail_saydulkhanov. В ответ на жалобы по адресам на улицах Льва Яшина, Орзамиева и Айдамирова он пообещал комиссионное обследование оборудования и разъяснения о принятых решениях до конца следующей недели. Жителям дома № 47 на улице Садаева специалист сообщил, что работы в проблемном подъезде уже начаты.