Пользователи Telegram сочли небольшими очереди на АЗС в Северной Осетии

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В Северной Осетии в наличии более трех тысяч тонн бензина, сообщил глава республики. Пользователи Telegram подтвердили, что больших очередей на заправках нет.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября власти Северной Осетии объявили об отмене ограничений на продажу бензина на автозаправочных станциях в связи с увеличением поставок топлива. По поручению главы республики Сергея Меняйло были сняты лимиты как для местных автомобилистов, так и для водителей из других регионов. Отмена ограничений не решила проблему дороговизны топлива, а цены на автомобильный газ также остаются высокими, указали местные водители, призвав власти снизить стоимость топлива и обратить внимание на сохраняющиеся перебои с поставками высокооктанового бензина.

В республике имеется 3270 тонн бензина и 3139 тонн дизельного топлива. За последние сутки поступило 2592 тонны бензина и 1008 тонн дизельного топлива. В пути ещё 1483 тонны бензина и 1140 тонн дизельного топлива, указал глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

В Telegram-чате «Бензин Осетия» пользователи подтверждают, что больших очередей за топливом нет.

"Газпром на Красногвардейской без 95. 92 без лимита. Очереди нет почти 1-2 машины. На газ очередь по 7-8 машин на каждой колонке, - пишет пользователь, использующий смайл.

"Добрый вечер ,на лукойле архонском или на Роснефти Зортова есть 92-95?" - спросил Tesb.

"На Лукойле архонском есть все кроме 100", - пишет Anstss.

"На заправке "Барс" по дороге в Октябрьское 95-й уже по 79. У них, насколько я знаю, всегда бензин Лукойл. Очереди не было совсем. На других их заправках, думаю, такая же цена", - указал ATV.

"Кавказский узел" также писал, что автомобилисты Северной Осетии неоднократно жаловались на дороговизну топлива и недостаточную доступность бензина. Так, 14 октября водители усомнились в объективности официальных данных о средней цене бензина, отметив, что на заправках с недорогим топливом приходится стоять в очередях, а на других АЗС цены значительно выше. 12 сентября жители республики призвали Сергея Меняйло принять меры против роста цен на бензин, в том числе проверить причины подорожания и работу антимонопольной службы.