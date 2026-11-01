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11:52, 1 ноября 2026

Владикавказцы призвали власти решить проблему с вандализмом

Поврежденное выстрелом стекло вагона трамвая. Фото: пресс-служба МУП "ВладТрамвай", https://t.me/vladTram_rso/327

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные открыли стрельбу по трамваю во Владикавказе, после чего поврежденный вагон пришлось снять с линии и отправить на ремонт. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, призвали власти найти и наказать виновных по записям видеокамер и заставить их оплатить ремонт вагона.

По данным администрации МУП "ВладТрамвай", вечером 29 октября неизвестные обстреляли во Владикавказе вагон № 475. Он выполнял последний рейс, пассажиров в салоне не было. Поврежденный трамвай пришлось вывести из эксплуатации.

"Мы не можем понять, как можно совершать такие поступки. Случай вандализма в вагоне, а именно стрельба, просто возмутительна. Это не просто порча имущества, это прямая угроза жизни и здоровью всех пассажиров. А если бы пострадал ребенок?" – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МУП "ВладТрамвай".

МВД Северной Осетии начало проверку обстоятельств обстрела. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), сообщила 30 октября телекомпания "Осетия-Ирыстон".

Полиция устанавливает обстоятельства обстрела и причастных к нему лиц, сообщило МВД Северной Осетии. "Принимаются необходимые меры к их розыску и задержанию", – пояснило ведомство 30 октября в своем телеграм-канале.

О случае вандализма 30 октября написал и Instagram*-паблик region15.info, на который подписаны около 464 тыс. пользователей. На 11.50 мск 1 ноября этот пост набрал 222 отметки "Нравится" и 108 комментариев.

Жители Владикавказа потребовали привлечь стрелявших к ответственности и взыскать с них деньги за поврежденный транспорт. "Найти и посадить хотя бы на 2 года, пусть посидят и подумают", – написала bertaa_kk.

"У вас же камеры! У нас полиция работает круглосуточно! Что значит неизвестные? Пусть новый вагон купят!" – потребовала luiza_zavolokina.

"Полиции это дело чести, найти их надо", – написал batik32610.

Другие участники обсуждения усомнились в эффективности использования камер наблюдения. "А в чем проблема? Столько денег из бюджета тянут на камеры, а как что случись, опять тайна, покрытая мраком?" – спросила fatimamairamukaeva.

"Камеры же в трамваях. Что, трудно найти записи?" – написала _svet_lana_15reg.

"Камеры не работают? Они для красоты?" – спросила zaragulcheeva.

"Кавказский узел" также писал, что жители Владикавказа периодически жалуются на вандализм. Так, в новогоднюю ночь 1 января 2024 года неизвестные разбили плафоны в подземном переходе на улице Кирова. Горожане тогда призвали власти установить камеры наблюдения, найти и наказать виновных.

9 августа текущего года житель Владикавказа рассказал о том, что неизвестные повредили пирс на территории Водной станции. Другие владикавказцы, комментируя этот инцидент в соцсети, потребовали от чиновников усилить контроль за правопорядком.

В июне 2021 года во Владикавказе неизвестные испортили рисунок с лотосами на стене возле Театра оперы и балета, нанеся поверх цветов надписи красной краской. Местные жители тогда тоже призвали наказать виновных.

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Автор: "Кавказский узел"

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