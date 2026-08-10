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08:57, 10 августа 2026

Состояние Водной станции во Владикавказе дало повод для критики чиновников

Скриншот публикации https://www.instagram.com/chp_vladikavkaz/p/Db0sUcbjJbZ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из владикавказцев сфотографировал мусор и поврежденный пирс на территории зоны отдыха Водная станция и опубликовал снимки в соцсети. Комментируя его пост, другие горожане раскритиковали чиновников за ненадлежащий контроль, а вину за мусор и состояние инфраструктуры возложили на вандалов.

Как информировал "Кавказский узел", в середине июля 2024 года владикавказцы выступили против благоустройства территории Водной станции. Работы предполагали вырубку леса, горожане заявили, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на строну жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний.

Один из жителей Владикавказа пожаловался в соцсети на удручающее состояние Водной станции. "Излюбленное место отдыха в нашем городе, а находится в ужасном состоянии. Доски на пирсе в аварийном состоянии, кругом заросли травы и мусор", – отметил он.

Жалобу владикавказца 9 августа разместил Instagram*-паблик chp_vladikavkaz, на который подписано около 555 тысяч пользователей. На 08.55 мск 10 августа этот пост набрал 242 отметки "Нравится" и 53 комментария. Часть пользователей раскритиковала чиновников.

"А где директор Водной станции, он что это не видит?" – задался вопросом пользователь ars___61.

"А что глава администрации?" – спросил пользователь bo_bo9013.

"Забросили. Видимо хотят спустить на тормозах. Обслуживание… Потом обанкротить и выкупить за бесценок", – считает digor_gorec.

"Ещё на реконструкцию минимум сто миллионов надо выделить", – написал пользователь a__v__t.

"Как? Уже? Пора деньги выделять на реконструкцию?" – сыронизировал пользователь sem.6878.

"А что у нас не в ужасном состоянии? Везде разруха", – заявил пользователь maru__jjk.

Пользователи, позиционирующие себя как местные жители, пожаловались на антисанитарию и грязную воду. "Над Водной как будто поиздеваться решили. Вроде все обустроили, а вода (бедненькая) в водоеме грязная – изначально с весны. Как можно так почистить ее было?" – задалась вопросом td__oksana.

"Вода грязная, полно мусора, как там вообще можно купаться?" – написала elenaevrikovna.

"Вдобавок от воды идет запах болота", – отметила berta0428.

Комментаторы возложили ответственность за разбитую инфраструктуру на вандалов.

"Из очень дорогих и качественных материалов делали от души", – написал пользователь epil.lopo_.

"Материалы может и дорогие, а вандалы все те же", – ответил ему djlumen15.

"Сделано было качественно, но вандалам разницы нет какую работу портить", – отметил zelka_bratan.

"Эти доски сами не выпали. Посетители Водной такие, что за два сезона уже разбили все. Почему народ Осетии не любит беречь то, что им создают?" – задался вопросом пользователь ildd16.

На 08.50 мск 10 августа на сайте администрации Владикавказа нет комментариев относительно жалоб местных жителей на состояние Водной станции.

Напомним, по проекту строительства зоны развлечений возле Водной станции был выявлен ряд нарушений, а в суд подан иск с требованием отменить строительство. Арбитражный суд признал недействительными инвестсоглашения и договоры аренды земель вокруг Водной станции во Владикавказе, где предполагалось построить аквакомплекс и апарт-отель. Мэр Владикавказа посетовал, что в связи с уходом инвестора город лишился возможности благоустроить территорию.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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