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01:54, 4 августа 2026

Меняйло ответил на обращение Собчак по поводу "Кавказской общины"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Северной Осетии заверил журналистку Ксению Собчак, что лично контролирует действия правоохранительных органов по защите прав жительницы Беслана, подвергшейся нападкам со стороны сообщества "Кавказская община". 

Как информировал "Кавказский узел", журналистка Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами. Позже Telegram заблокировал канал "Кавказская община". МВД Северной Осетии заявило, что  устанавливают личности администраторов канала после обращения одной из пострадавших - жительницы Беслана, чьи личные данные с оскорблениями и угрозами публиковала "Кавказская община". 

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло непублично ответил на обращение Ксении Собчак по поводу деятельности объединения “Кавказская община” и угроз его участников в адрес жительниц республики. 

Ответ на официальный запрос поступил Собчак от администрации Северной Осетии в письменном виде, копию документа журналистка опубликовала в своем Telegram-канале. 

“Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль ситуацию с травлей местных женщин в телеграм канале “Кавказская община” после моего обращения. Спасибо!” - написала она. Собчак добавила, что по делу Карины Кодзаевой, подвергшейся травле со стороны “Кавказской общины”, “предпринимаются все необходимые процессуальные меры”. 

Вместе с тем в опубликованном ею письме чиновников подчеркивается “особая роль и статус женщины в традиционном кавказском обществе”. Согласно этому утверждению, женщины наделяются “высокой степенью личной ответственности как хранительницы семейных устоев” и “духовно-нравственных ориентиров”.

Канал "Кавказская община" до блокировки публиковал угрозы и в адрес Меняйло. "Меняйло будет извиняться если он только попробует достойных Осетин притеснять! На коленях будет просить прощения", - заявили администраторы канала, реагируя на обращение Собчак к главе республики. Копия этого поста, сделанного вечером 28 июля, доступна через сервис Tgstat.ru. 

"Кавказский узел" также писал, что весной анонимная группа женщин взломала и захватила аккаунт, созданный идеологами "Кавказской общины" для травли жительниц Северной Осетии. Взломанную страницу, как и канал "Кавказская община", создали блогер-женоненавистник Армен Аванесов, живущий в США, и член "Единой России" Кирилл Максимкин, позиционирующий себя как "народный деятель". 

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Автор: "Кавказский узел"

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