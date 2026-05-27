Дагестанский тренер заявил о трудной ситуации в Федерации спортивной борьбы России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Федерации спортивной борьбы России, которой руководит Михаил Мамиашвили, накопилось множество проблем, спортсмены не видят справедливого вознаграждения и поддержки, на них оказывается давление, заявил тренер по спортивной борьбе из Дагестана Магомед Гусейнов в обращении к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе грубо высказался в адрес российского борца Чермена Валиева, который выступает под флагом Албании. Зампред собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев заявил, что Мамиашвили должен извиниться перед Валиевым и осетинским народом. Аналитики при этом уверены, что националистического подтекста в действиях Мамиашвили нет.

Мамиашвили перед там как надеть медаль несколько секунд что-то говорил Валиеву, занимающему верхнюю ступень пьедестала, затем грубо надел на него медаль, схватил и дернул за запястья и вручил цветы. Валиев, сменивший спортивное гражданство на албанское, рассказал, что глава федерации назвал его предателем.

26 мая заслуженный тренер России по спортивной борьбе СССР и РФ Магомед Гусейнов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой навести порядок в Федерации спортивной борьбы страны. Видеообращение продолжительностью полторы минуты опубликовал телеграм-канал "Черновик" 2.0". В сообщении утверждается, что аналогичное обращение сделали и члены сборной Северной Осетии.

По словам Гусейнова, за 30 лет руководства Мамиашвили в федерации накопилось множество проблем, "которые мешают ее развитию". "Мы отдаем здоровье, лучшие годы жизни, полностью посвящаем себя тренировкам, но не видим справедливого вознаграждения или поддержки, не видим ни призовых, ни спонсорских средств от федерации", - заявил Гусейнов.

Тренер отметил, что многие спортсмены уезжают заграницу, а многие просто уходят из спорта. Гусейнов заявил, что это происходит на фоне того, что видят спортсмены в других федерациях - "сколько они таких премиальных, но к борцам такого отношения нет". "Когда появляются законные возможности выступать в профессиональных лигах и зарабатывать своим трудом, вместо поддержки спортсменам создают преграды и оказывают на них давление. Российская борьба нуждается в серьезной реформе, прозрачности и уважении к каждому борцу", - заявил Гусейнов.

В сообщении канала задается вопрос, "до чего же нужно было довести сильнейшую сборную страны и самую успешную федерацию, чтобы они записали открытое видеообращение президенту страны". Мамиашвили, как отмечается, даже не посетил недавние матчевые встречи в Дагестане и Северной Осетии, что "ведет к утрате доверия со стороны вице-президентов федераций".

Издание утверждает, что Мамиашвили в последнее время посещает только турниры формата PWL, которые проводятся за счет государственного финансирования, "так как именно они приносят деньги", но средства не идут на развитие борьбы в стране и поддержку перспективных спортсменов.