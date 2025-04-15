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16:40, 15 апреля 2025

Аналитики исключили националистический подтекст в оскорблении Чермена Валиева

https://mma.metaratings.ru/articles/kto-Чермен Валиев. Фото: takoi-chermen-valiev-biografiya-rezultaty-dostizheniya-kto-po-nacionalnosti-konflikt-s-mamiashvili/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал претензии борцу Чермену Валиеву как функционер, его грузинское происхождение здесь мало значимо, уверены аналитики. В ответ на обращение "Высшего совета осетин" Мамиашвили признал, что погорячился, но остается при своем мнении.

Как писал "Кавказский узел", глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили должен извиниться перед борцом Черменом Валиевым и осетинским народом за поведение на чемпионате Европы в Братиславе, заявил зампред собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев. Бывший главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что такое поведение Мамиашвили наносит ущерб всей России, и счел его проявлением национализма.

Мамиашвили перед там как надеть медаль несколько секунд что-то говорил Валиеву, занимающему верхнюю ступень пьедестала, затем грубо надел на него медаль, схватил и дернул за запястья и вручил цветы. Валиев, сменивший спортивное гражданство на албанское, рассказал, что глава федерации назвал его предателем.

По словам  блогера Батраза Мисикова, это не первое скандальное заявление Мамиашвили. 

"Подобная постановка вопроса (как было с Валиевым) вообще усугубляет политику изоляции России от мирового спортивного движения. Если бы вся страна не знала Мамиашвили как большого патриота России, можно было бы подумать, что он работает на глобальные русофобские силы. Спортивному сообществу России (не только борцовскому) надо сплотиться и донести до него всю опасность таких высказываний, особенно в условиях непростого геополитического положения нашей страны. Подобные высказывания в текущих условиях — нож в спину каждому из тех бойцов из видеообращения", — сказал Мисиков корреспонденту "Кавказского узла".

В защиту Чермена Валиева выступили бойцы из Северной Осетии, находящиеся в зоне СВО. "Подобное поведение не соответствует <должности> президента Федерации спортивной борьбы России, кавказскому менталитету и элементарным нормам спортивной этики", - говорится в их видеообращении.

По мнению другого осетинского блогера Руслана Тотрова, инициаторы этого обращения не сами бойцы. 

"Оттуда в последние пару лет обращаются уже абсолютно по любому поводу и замерить общественный резонанс возможным не представляется. Я так полагаю, что инициаторы подобных обращений, которые, естественно, находятся за пределами боевых действий, пропагандируют парадигму, что бойцы СВО – это честь, совесть и лицо нации", – сказал  он.

В то же время Тотров считает, что в этом инциденте не стоит искать националистический подтекст, так как грузинское этническое происхождение Мамиашвили здесь не важно.

"Мамиашвили абсолютно типичный номенклатурный россиянин. Поэтому нет ни о каком национализме здесь речи нет. А почему Мамиашвили не пустился в такие же тяжкие в отношении, допустим, дагестанских или чеченских борцов, выступающих под флагами других государств, я думаю, объяснять не надо", - сказал он, предположив, что если бы объектом нападок Мамиашвили стал спортсмен из Дагегстана или Чечни, последствия были бы серьезнее.

"Ни о каком национализме здесь речи нет. Мамиашвили просто выбрал себе удобную мишень, ей волею судеб оказался осетин", - подчеркнул он.

Посыл Мамиашвили, по мнению Тотрова, иной. "Охота на ведьм, постоянный режим осаждённой крепости, поиск виноватых и преследование любого, кто, по твоему разумению, не вписывается в исключительно чёрно-белое повествование истории – это то, чем занимается Мамиашвили и, безусловно, <это>должно быть всячески порицаемым", - заключил он.

Глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский также не видит в этой истории национализма:

"Мамиашвили, судя по его словам, был возмущен непатриотичностью Валиева, сменой флага. А Тедеев намекает на то, что Мамиашвили разделяет национальности, видимо, потому что у него фамилия грузинская , а у борца — осетинская. Дальше все зависит от определений. Если согласиться, что патриотизм — это национализм, то все равно это государственный, гражданский национализм, а Тедеев имеет в виду этнонационализм. Понятия не имею, какие у Мамиашвили могли быть скрытые мотивы, но заявленный им мотив имеет отношение к другому типу национализма", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мамиашвили отказался признать свои слова ошибкой

"Высший совет осетин" направил обращение Михаилу Мамиашвили. "В произошедшем инциденте вы воспользовались служебным положением и возрастом, проявили слабость и дали ход своим эмоциям. <...> Смена спортивного гражданства Чермена Валиева была согласована с вами, поэтому обвинения, предъявленные борцу после победы в чемпионате, считаем оскорбительными и необоснованными", - следует из текста документа, опубликованного на странице движения в Telegram. Его авторы выразили надежду, что Мамиашвили сможет признать ошибку.

"Вскоре после этого Михаил Мамиашвили лично перезвонил председателю МОД "Высший совет осетин" Казбеку Фриеву и признал, что погорячился. Однако, несмотря на это, он остался верен своему мнению, подчеркнув, что страна вложила огромные средства и усилия в подготовку спортсмена", - говорится в сообщении.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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