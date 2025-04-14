Бойцы из Северной Осетии вступились за Чермена Валиева

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Поведение главы Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили по отношению к борцу из Северной Осетии Чермену Валиеву недостойно и не соответствует кавказскому менталитету, заявили участники военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили должен извиниться перед борцом Черменом Валиевым и осетинским народом за поведение на чемпионате Европы в Братиславе, заявил зампред собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев.

Мамиашвили перед там как надеть медаль несколько секунд что-то говорил Валиеву, занимающему верхнюю ступень пьедестала, затем грубо надел на него медаль, схватил и дернул за запястья и вручил цветы. Валиев, сменивший спортивное гражданство на албанское, рассказал, что глава федерации назвал его предателем.

Обращение бойцов из Северной Осетии в поддержку Чермена Валиева опубликовал сегодня в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Мы, военнослужащие Российской Федерации, которые с первого дня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, глубоко возмущены хамским поведением Михаила Мамиашвили, который позволяет себе оскорблять честь и достоинство нашего земляка, молодого спортсмена, чемпиона Европы Чермена Валиева. Мы поддерживаем Чермена Валиева, а Михаилу Мамиашвили хотим напомнить, что подобное поведение не соответствует <должности> президента Федерации спортивной борьбы России, кавказскому менталитету и элементарным нормам спортивной этики", - заявил на видеозаписи один из бойцов, за спиной которого стоит более 20 военнослужащих.

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