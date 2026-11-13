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00:57, 13 ноября 2026

Полиция Северной Осетии сообщила о стрельбе в Пригородном районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, подозреваемый в вооруженном нападении на водителя автомобиля в Пригородном районе, задержан в Северной Осетии. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. 

Инцидент произошел еще 3 ноября, но полиция Северной Осетии сообщила о случившемся лишь 11 ноября, рапортуя о задержании подозреваемого. 

По информации ведомства, нападение на водителя Лексус GX было совершено на окраине села Сунжа Пригородного района в ночное время (около 00.20 мск). “Неизвестный, находясь в поле, произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия”, – сообщил официальный Telegram-канал республиканского МВД. 

Водитель автомобиля, 31-летний местный житель, получил сквозное огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов – пули попали мужчине в левую часть груди. “С множественными тяжелыми травмами, включая травматический шок, потерпевший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ Пригородного района”, – отметили в ведомстве. 

Предполагаемый стрелок – 36-летний житель села Камбилеевское, который в прошлом привлекался к уголовной ответственности. В МВД не уточнили, по каким статьям он был судим ранее, но теперь ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы). 

Мотивы стрелявшего в МВД не уточнили. 

“Кавказский узел” писал, что в Пригородном районе периодически происходят конфликты между жителями Северной Осетии и Ингушетии. Так, в конце августа 2025 года на Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, произошла драка между жителями двух республик. В столкновениях участвовало несколько десятков человек с обеих сторон. За месяц до этого инцидента блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник на КПП в Северной Осетии применил силу. 

Осенью 1992 года в Пригородном районе произошел осетино-ингушский конфликт, который привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

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Автор: "Кавказский узел"

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