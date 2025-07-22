Ингушский блогер заявил об избиении при задержании в Северной Осетии

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Блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник на КПП в Северной Осетии применил силу. Миннац Ингушетии заявил, что Долгиев был отпущен сразу после составления протокола. Пользователи соцсети призвали ведомство разобраться в ситуации.

Блогер Руслан (Чаборз) Долгиев был задержан сотрудниками полиции Северной Осетии на КПП "Эзми-Мост" (поворот на Джейрах). "Сотрудник ДПС <...> внезапно нанес несколько ударов в область груди и шеи, другие сотрудники повалили на асфальт, разбив шлем и порвав одежду. Чаборза увели во второй отдел полиции, задержав, якобы, за оказание сопротивление. Если бы не шлем, то сотрудники полиции разбили бы Чаборзу голову, шлем спас", - сообщила "Фортанга" со ссылкой на местные источники.

Миннац Ингушетии выступил с заявлением по поводу информации о задержании Руслана Долгиева.

Министерство по национальной политике Ингушетии заявило, что по данным МВД Северной Осетии, Руслан Долгиев действительно был доставлен в отдел полиции, но после составления протокола об административном правонарушении — отпущен. "Информация о якобы его задержании, которая распространяется в интернете, не соответствует действительности", - указано в сообщении ведомства..

Сам Долгиев заявил, что 20 июля был задержан по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции) "с явным нарушением моих конституционных прав, а также с нарушением федерального закона о полиции". "В отношении меня неправомерно была применена физическая сила, без какого-либо повода с моей стороны, сотрудником ГИБДД по городу Владикавказ. На основании данного протокола, я был водворен в отдел полиции №2 Владикавказа, где провел более суток", - заявил Долгиев на своей странице в Instagram*.

Он заявил, что здесь нет "национальной подоплёки". "Речь идёт исключительно об отдельном сотруднике полиции и его профессиональных качествах. Поэтому прошу не поддаваться на провокации и разжигание межнациональной розни. Действия сотрудника полиции будут квалифицированы уполномоченными на то должностными лицами", - указал Долгиев. Комментарии к этой записи отключены.

Позиция Миннаца Ингушетии возмутила пользователей в Instagram*-паблике news_ingushetii, на который подписаны 292 тысячи человек, запись собрала 76 комментариев.

"Он провел там сутки. Это не задержание?" - поинтересовался mikail.oligov.

"А что вы сделали по поводу его избиения, не скажете?", - спросил amberr3969.

"За что задержан, как задержан, почему применяли силу, рассказать не хотите?" - поддержал gelani_evlo.

У блога Руслана Долгиева chaborz.tv насчитывается 31,2 тысячи подписчиков. Как следует из его страницы, он приглашает гостей в свои подкасты, с которыми обсуждает различные темы, в том числе и самоидентификации ингушей, и отношений с Северной Осетией, изучения Корана. "Сотрудники на осетинском посту, установленном прямо перед въездом в Джейрахский район, могут позволить себе закрыть въезд просто так", - говорится в публикации от 24 апреля.

Как писал "Кавказский узел", в селе Ир (ингушское название – Джейрхой-Юрт) Пригородного района Северной Осетии появились таблички с предупреждением о закрытии ингушского кладбища для захоронения. 24 мая Миннац Ингушетии отправил официальный запрос руководству Северной Осетии для получения разъяснений в связи с появившейся информацией. Запрет захоронений на родовом кладбище Пригородного района возмутил представителей ингушской национальности.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

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