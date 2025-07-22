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Кавказский узел

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11:53, 22 июля 2025

Ингушский блогер заявил об избиении при задержании в Северной Осетии

Руслан Долгиев. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/C5yxglTMMFw/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник на КПП в Северной Осетии применил силу. Миннац Ингушетии заявил, что Долгиев был отпущен сразу после составления протокола. Пользователи соцсети призвали ведомство разобраться в ситуации.

Блогер Руслан (Чаборз) Долгиев был задержан сотрудниками полиции Северной Осетии на КПП "Эзми-Мост" (поворот на Джейрах). "Сотрудник ДПС <...> внезапно нанес несколько ударов в область груди и шеи, другие сотрудники повалили на асфальт, разбив шлем и порвав одежду. Чаборза увели во второй отдел полиции, задержав, якобы, за оказание сопротивление. Если бы не шлем, то сотрудники полиции разбили бы Чаборзу голову, шлем спас", - сообщила "Фортанга" со ссылкой на местные источники. 

Миннац Ингушетии выступил с заявлением по поводу информации о задержании Руслана Долгиева.

Министерство по национальной политике Ингушетии  заявило, что по данным МВД Северной Осетии, Руслан Долгиев действительно был доставлен в отдел полиции, но после составления протокола об административном правонарушении — отпущен. "Информация о якобы его задержании, которая распространяется в интернете, не соответствует действительности", - указано в сообщении ведомства..

Сам Долгиев заявил, что 20 июля был задержан по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции) "с явным нарушением моих конституционных прав, а также с нарушением федерального закона о полиции". "В отношении меня неправомерно была применена физическая сила, без какого-либо повода с моей стороны, сотрудником ГИБДД по городу Владикавказ. На основании данного протокола, я был водворен в отдел полиции №2 Владикавказа, где провел более суток", - заявил Долгиев на своей  странице в Instagram*.

Он заявил, что здесь нет "национальной подоплёки". "Речь идёт исключительно об отдельном сотруднике полиции и его профессиональных качествах. Поэтому прошу не поддаваться на провокации и разжигание межнациональной розни. Действия сотрудника полиции будут квалифицированы уполномоченными на то должностными лицами", - указал Долгиев. Комментарии к этой записи отключены.

Позиция Миннаца Ингушетии возмутила пользователей в Instagram*-паблике news_ingushetii, на который подписаны 292 тысячи человек, запись собрала 76 комментариев.

"Он провел там сутки. Это не задержание?" - поинтересовался mikail.oligov.

"А что вы сделали по поводу его избиения, не скажете?", - спросил amberr3969.

"За что задержан, как задержан, почему применяли силу, рассказать не хотите?" - поддержал gelani_evlo.

У блога Руслана Долгиева chaborz.tv насчитывается 31,2 тысячи подписчиков. Как следует из его страницы, он приглашает гостей в свои подкасты, с которыми обсуждает различные темы, в том числе и самоидентификации ингушей, и отношений с Северной Осетией, изучения Корана. "Сотрудники на осетинском посту, установленном прямо перед въездом в Джейрахский район, могут позволить себе закрыть въезд просто так", - говорится в публикации от 24 апреля.

Как писал "Кавказский узел", в селе Ир (ингушское название  – Джейрхой-Юрт) Пригородного района Северной Осетии появились таблички с предупреждением о закрытии ингушского кладбища для захоронения. 24 мая Миннац Ингушетии отправил официальный запрос руководству Северной Осетии для получения разъяснений в связи с появившейся информацией. Запрет захоронений на родовом кладбище Пригородного района возмутил представителей ингушской национальности.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

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Автор: "Кавказский узел"

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