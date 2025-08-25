Меняйло поручил закрыть въезды в Северную Осетию после потасовки на границе с Ингушетией
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Заявлению главы Северной Осетии Сергея Меняйло предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик.
Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 гожу на Черменском посту на границе Ингушетии и Северной Осетии из автомобиля без регистрационных номеров велась стрельба в воздух,
Сергей Меняйло поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Такие заявления он сделал на аппаратном совещании сегодня. «Со своими внутри республики разберемся. Но в такой ситуации лучше перестраховаться, чтобы никто из соседних республик в конфликтах не участвовал», - сказал Меняйло.
В свою очередь, Министерство Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям отрицает информацию о массовой драке на КПП в селе Чермен. «Это преувеличение. были две потасовки тет-а-тет. На место прибыли находятся представители республиканской власти, в том числе вице-премьер Ирбек Томаев», - сообщил изданию «Основа» глава североосетинского миннаца Алан Багиев.
На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетии, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник «Фортанги». На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвуют несколько десятков человек с обеих сторон. По версии издания, причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Телеграм-канал «Осетия» сообщил со ссылкой на МВД РСО, что конфликт удалось «оперативно урегулировать» при участии полиции и Росгвардии. Прибывшие на место силовики развели представителей двух сторон.
"Самый крупный пост на границе Ингушетии и Северной Осетии, который находится при въезде в Пригородный район — это пост "Чермен", других постов нет. "На "Черменском посту" дежурят прикомандированные полицейские из центральной России. Ещё два поста есть при въезде в Джейрах, там, где Терек разделяет две республики. Там осетинские полицейские. Также пост имеется в Малгобекском районе на дороге Терек - Малгобек. Там как раз неоживленная трасса. Ездят в основном ингуши, которые перемещаются из Пятигорска, Ставрополя, и которым надо именно в Малгобек", — ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.