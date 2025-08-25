Меняйло поручил закрыть въезды в Северную Осетию после потасовки на границе с Ингушетией

Заявлению главы Северной Осетии Сергея Меняйло предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 гожу на Черменском посту на границе Ингушетии и Северной Осетии из автомобиля без регистрационных номеров велась стрельба в воздух,

Сергей Меняйло поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Такие заявления он сделал на аппаратном совещании сегодня. «Со своими внутри республики разберемся. Но в такой ситуации лучше перестраховаться, чтобы никто из соседних республик в конфликтах не участвовал», - сказал Меняйло.

В свою очередь, Министерство Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям отрицает информацию о массовой драке на КПП в селе Чермен. «Это преувеличение. были две потасовки тет-а-тет. На место прибыли находятся представители республиканской власти, в том числе вице-премьер Ирбек Томаев», - сообщил изданию «Основа» глава североосетинского миннаца Алан Багиев.

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетии, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник «Фортанги». На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвуют несколько десятков человек с обеих сторон. По версии издания, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Телеграм-канал «Осетия» сообщил со ссылкой на МВД РСО, что конфликт удалось «оперативно урегулировать» при участии полиции и Росгвардии. Прибывшие на место силовики развели представителей двух сторон.

"Самый крупный пост на границе Ингушетии и Северной Осетии, который находится при въезде в Пригородный район — это пост "Чермен", других постов нет. "На "Черменском посту" дежурят прикомандированные полицейские из центральной России. Ещё два поста есть при въезде в Джейрах, там, где Терек разделяет две республики. Там осетинские полицейские. Также пост имеется в Малгобекском районе на дороге Терек - Малгобек. Там как раз неоживленная трасса. Ездят в основном ингуши, которые перемещаются из Пятигорска, Ставрополя, и которым надо именно в Малгобек", — ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов.