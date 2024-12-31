Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

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30 лет назад, 31 декабря 1994 года, начался штурм Грозного российскими федеральными силами. Осада столицы сепаратистской Ичкерии продолжалась в течение трех месяцев. В итоге, после долгих ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма составили более 8 тысяч человек, по разным оценкам число погибших в Грозном мирных жителей составило от 5 до 25 тысяч человек.

"Кавказский узел" подготовил историческую справку о событиях.

Предыстория

После неудачного штурма Грозного 26 ноября 1994 года чеченской оппозицией российские власти начали подготовку к введению в мятежную республику вооруженных сил для "восстановления конституционного порядка".

На вооружении у генерала Дудаева имелось до 25 танков, 30 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), до 80 артиллерийских орудий (в основном 122-миллиметровые гаубицы Д-30) и минометов . Около 10 тысяч хорошо вооруженных боевиков, готовы были защищать Грозный до конца.

Несмотря на неоднократные обращения федерального командования с предложением прекратить сопротивление, дудаевцы продолжали укреплять оборонительные рубежи.

11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ №2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики". В день подписания указа части войск МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чечни.

Подготовка к штурму

18 декабря 1994 года начались бомбардировки Грозного. Бомбы и ракеты падали в основном на кварталы, где располагались жилые дома и, заведомо, не было военных объектов. Несмотря на заявление президента России от 27 декабря 1994 года о прекращении бомбардировок города, авиация продолжала наносить удары по Грозному .

19 декабря 1994 года части Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием генерал-майора И.Бабичева обошли Самашки с севера и вместе с другими частями федеральных сил достигли западных окраин Грозного, где вступили в бои с чеченскими вооруженными формированиями.

Во второй половине декабря российские федеральные войска наступали на Грозный с севера и запада. Оставшиеся открытыми коридоры, связывающие Грозный и многочисленные села Чечни с внешним миром, позволяли мирному населению выехать из зоны обстрелов, бомбардировок и боев .

В то время как соединения и части Объединенной группы федеральных сил продвигались вглубь территории Чечни, правительство России выступило с обращением, напомнив, что 15 декабря истекает срок указа президента России об амнистии всем членам незаконных вооруженных формирований, добровольно сдавшим оружие в зоне конфликта. Однако в условиях постоянных атак боевиков на федеральные войска, переговорный процесс не удался.

Штурм Грозного

Решение о вводе войск в Грозный было принято 26 декабря 1994 года на заседании Совета безопасности РФ, где обстановку в республике докладывали Павел Грачев и Сергей Степашин. До этого конкретных планов взятия столицы Чечни не разрабатывалось .

Между тем, если силовой блок правительства и президент РФ готовили спецоперацию в Чечне, то депутаты Государственной думы РФ обсуждали возможность поиска и принятия мер политического урегулирования ситуации в регионе. По словам Ивана Рыбкина, 23 декабря 1994 года дума приняла постановление о немедленном моратории на все боевые действия 1

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного частями российской армии. Планировалось четырьмя группировками нанести "мощные концентрические удары" и соединиться в центре города .

План предусматривал действиями войсковых группировок под прикрытием фронтовой и армейской авиации выдвинуться по трем направлениям к Грозному и блокировать его. Общая численность привлекаемых войск составила 15 тысяч 300 человек, 195 танков, свыше 500 БМП, БМД и БИР, 200 орудий и минометов. Из них в резерв выделены более 500 человек личного состава, 50 танков и 48 орудий и минометов 131-й омсбр и 503-го мсп.

Войска во взаимодействии со спецподразделениями МВД и ФСК, наступая с северного, западного и восточного направлений, должны были захватить президентский дворец, здания правительства, железнодорожный вокзал .

Сторонники Дудаева, по расчетам Министерства обороны РФ, располагали 11-12 тысячами человек (по данным МВД – до 15 тысяч) регулярных войск и 30-40 тысячами человек вооруженного ополчения, из них пять тысяч составляли наемники из Афганистана, Ирана, Иордании, республик Северного Кавказа .

Вступившие в город войска сразу же понесли большие потери. Наступавшие с северо-западного направления под командованием генерала К.Б.Пуликовского 131-я (Майкопская) отдельная мотострелковая бригада и 81-й (Самарский) мотострелковый полк были практически полностью разгромлены. Более ста военнослужащих попали в плен .

Военнослужащие федеральных сил располагали свои позиции в жилых домах и вели огонь по таким же позициям чеченских отрядов. Обе стороны при этом не брали в расчет безопасность мирных жителей .

2 января 1995 года пресс-служба российского правительства сообщила, что центр чеченской столицы "полностью блокируется федеральными войсками", "президентский дворец" блокирован". Руководитель пресс-службы правительства России признал, что российская армия в ходе новогоднего наступления на Грозный понесла потери в живой силе и технике. .

Бои в Грозном после новогоднего штурма

После новогоднего наступления на Грозный российские войска сменили тактику – вместо массового применения бронетехники стали применять десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои .

3 января первая большая партия гражданских лиц, задержанных в зоне действия группировки генерала Л.Я.Рохлина, была этапирована из Грозного в Моздок на фильтрационный пункт.

5 января в Грозном продолжались бои в районе Барановского моста, ипподрома и железнодорожного вокзала. Бомбардировке подверглись "президентский дворец" и Заводской район. Кроме того, производилась бомбардировка окрестных чеченских сел.

6 января продолжались бои в центре Грозного, в районе "президентского дворца", железнодорожного вокзала, городской больницы №1. Производился артиллерийский обстрел центра и северной части города.

К 7 января федеральные войска в Грозном и прилегающих районах провели перегруппировку и были переподчинены генералам Л.Я.Рохлину (группировка "Север") и И.И.Бабичеву (группировка "Запад"). С 7 по 9 января была предпринята новая попытка штурма Грозного с севера и запада по направлению к центру города. Пожарами были охвачены "президентский дворец", жилые кварталы, нефтехранилища. Были заняты аэропорт и здание нефтяного института. Обе стороны применяли в городе артиллерию, тяжелые минометы и установки залпового огня.

9 января в Грозном федеральные войска обстреляли 2-ю детскую больницу.

В ночь на 10 января по радио было передано "заявление правительства РФ", сделанное по поручению Б.Н.Ельцина. В заявлении предложение о перемирии в гуманитарных целях было подмечено очередным ультиматумом о капитуляции в течение 48 часов. И хотя на этот период российская сторона объявила об одностороннем прекращении огня, 10 января после короткого затишья бои в Грозном возобновились с новой силой.

Штурм центра города продолжался до 19 января. В то же время ОМОН и ВВ МВД РФ прочесывали контролируемые федеральными силами районы Грозного.

18 января президент РФ Б.Н.Ельцин в телевизионном выступлении заявил: "Мы не будем говорить с Дудаевым". Переговоры о прекращении огня, на которые прибыли эмиссары Дудаева, были отменены по причине неявки представителей российского военного командования. В тот же день группировки федеральных войск "Север" и "Запад" соединились в центре Грозного.

В ночь с 18 на 19 января после бомбардировки "президентского дворца" чеченские отряды покинули его. На следующий день, 19 января 1995 года остатки "президентского дворца" в Грозном были заняты федеральными войсками. Одновременно Ельцин заявил о конце военного этапа конфликта.

После взятия "президентского дворца" в Грозном продолжались бои, однако интенсивность их снизилась. Линия разграничения сторон проходила по реке Сунжа.

С 26 января до начала марта 1995 года российские войска постепенно брали под контроль левобережные кварталы и южные окраины Грозного .

К началу февраля 1995 года численность Объединенной группировки войск была повышена до 70 тысяч человек. Новым командующим ОГВ стал генерал-полковник Анатолий Куликов .

1 февраля 1995 года граница Чечни и Ингушетии была перекрыта блок-постами, прекратился свободный выезд населения из зоны боев. В тот же день, Генеральная прокуратура России приняла решение о привлечении Д.Дудаева к уголовной ответственности и заключении его под стражу; объявлен его всероссийский розыск .

3 февраля 1995 года была образована группировка "Юг" и началось осуществление плана по блокаде Грозного с южной стороны .

8 февраля 1995 года члены группы уполномоченного по правам человека РФ С.А.Ковалева обнародовали оценки числа погибших в Грозном мирных жителей – около 25 000 человек. В то же время, есть свидетельства Анатоля Ливен, который также посещал Грозный во время штурма. Его оценка числа жертв среди мирного населения - 5 тыс. человек, не включая тех, кто погиб от авианалетов до начала штурма (около 500 человек) .

9 февраля отступившие из Грозного на юг чеченские отряды остановили продвижение федеральных войск в пригородах Грозного на рубеже шоссе Ростов – Баку. Чеченские отряды под командованием Шамиля Басаева остались в южном районе Грозного – Черноречье.

13 февраля в станице Слепцовской на переговорах командующего объединенной группировкой генерал-полковника А.С.Куликова и начальника Главного штаба Вооруженных сил ЧРИ А.Масхадова впервые удалось достичь соглашения о перемирии. В Грозном произошел обмен списками военнопленных; обеим сторонам была предоставлена возможность найти и вывезти из города тела погибших. Перемирие должно было продолжаться до 18 часов 19 февраля.

Была достигнута договоренность о возобновлении переговоров 21 февраля. Между тем, уже 18 февраля, до истечения срока перемирия, обеими сторонами были предприняты действия, нарушающие его. Так, с первой половины дня федеральные войска возобновили интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел чеченских позиций по линии Шали – Аргун – Гудермес, при этом чеченской стороной ответный огонь не велся.

По сообщениям командования федеральных сил, группа чеченских боевиков количеством до 80 человек, используя гранатометы и минометы, напала на позицию федеральных войск в южной части Грозного. В результате многочасового боя отряд чеченцев был блокирован и уничтожен.

19 февраля 1995 года последовало заявление правительства РФ, в котором говорилось, что массированная атака на российские подразделения в южной части Грозного перечеркнула все мирные инициативы и переговоры сорваны. Генерал-полковник А.С.Куликов объяснил отказ от переговоров "вероломством Масхадова, который накануне предпринял наступление и выдвинулся на новые рубежи в районе Шали – Аргун – Гудермес" .

К 21 февраля 1995 года Грозный был окончательно блокирован российскими войсками .

В ночь на 21 февраля 1995 года федеральные силы атаковали чеченские позиции южнее Грозного .

С конца февраля – начала марта 1995 года группировка внутренних войск МВД РФ перешла к активным действиям на западе Чечни. Районы некоторых сел были подвергнуты обстрелам . В то же время в Грозном продолжались уличные бои, но чеченские отряды, лишенные поддержки, постепенно отступали из города .

6 марта 1995 года внутренние войска МВД РФ заняли южный район Грозного – Черноречье. Таким образом, через три месяца после начала боевых действий последний удерживавшийся чеченскими отрядами район Грозного перешел под контроль федеральных сил .

Потери в ходе "грозненской операции"

По данным Генштаба, в ОГВ с 31 декабря 1994 по 1 января 1995 года погибли 1 426 человек, были ранены 4 630 военнослужащих, 96 солдат и офицеров оказались в плену у незаконных вооруженных формирований, более 500 пропали без вести.

Незаконные вооруженные формирования с 11 декабря 1994 по 8 апреля 1995 года потеряли убитыми 6 900 человек, пленными – 471 боевика. У них были уничтожены 64 танка (еще 14 – изъяты), 71 БМП (еще 61 БМП, БТР – изъяты), 108 орудий (145 изъяты), 16 установок "Град", захвачены 11 складов с боеприпасами. К 21 февраля 1995 года Грозный был окончательно блокирован российскими войсками .

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

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