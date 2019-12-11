Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)

11 декабря 2019, 10:05

22 года назад, 11 декабря 1994 года, началась Первая чеченская война. С выходом указа президента России "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики" российские силы регулярной армии вошли на территорию Чечни. В справке "Кавказского узла" представлена хроника событий, предварявших начало войны, и описан ход боевых действий вплоть до "новогоднего" штурма Грозного 31 декабря 1994 года.

Первая чеченская война продолжалась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи человек - российские военнослужащие, 10-15 тысяч - боевики, а остальные потери - мирные жители. По оценкам генерала А.Лебедя, количество погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек и военнослужащих федеральных войск - 6-7 тысяч человек.



Выход Чечни из-под контроля Москвы

Рубеж 1980-1990-х гг. на постсоветском пространстве был отмечен "парадом суверенитетов" - советские республики разного уровня (как ССР, так и АССР) одна за другой принимали декларации о государственном суверенитете. 12 июня 1990 г. первый республиканский Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 6 августа Бориса Ельцин произнес в Уфе свою известную фразу: "Берите суверенитета столько, сколько можете проглотить".

23-25 ноября 1990 г. в Грозном прошел Чеченский национальный съезд, избравший Исполнительный комитет (впоследствии преобразован в Исполнительный комитет Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). Председателем его стал генерал-майор Джохар Дудаев. Съезд принял декларацию об образовании Чеченской Республики Нохчи-Чо. Через несколько дней, 27 ноября 1990 г., Верховным Советом республики была принята Декларация о государственном суверенитете. Позднее, в июле 1991 г. второй съезд ОКЧН заявил о выходе Чеченской Республики Нохчи-Чо из состава СССР и РСФСР.

Во время августовского путча 1991 года Чечено-Ингушский республиканский комитет КПСС, Верховный Совет и правительство Чечено-Ингушской АССР поддержали ГКЧП. В свою очередь, ОКЧН, находившийся в оппозиции, выступил против ГКЧП и потребовал отставки правительства и выхода из состава СССР и РСФСР. В конечном итоге, в республике произошел политический раскол между сторонниками ОКЧН (Джохара Дудаева) и Верховного Совета (Завгаева).

1 ноября 1991 г. избранный президент Чечни Д.Дудаев издал указ "Об объявлении суверенитета Чеченской Республики". В ответ на это, Б.Н.Ельцин 8 ноября 1991 г. подписал указ о введении в Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения, однако практические меры по его реализации провалились – приземлившиеся на аэродроме в Ханкале два самолета со спецназом были блокированы сторонниками независимости. 10 ноября 1991 г. исполком ОКЧН призвал порвать отношения с Россией.

Уже с ноября 1991 г. на территории ЧР начался захват сторонниками Д.Дудаева военных городков, вооружения и имущества Вооруженных сил и внутренних войск. 27 ноября 1991 г. Д.Дудаев издал указ о национализации вооружения и техники воинских частей, находящихся на территории республики. К 8 июня 1992 г. все федеральные войска покинули территорию Чечни, оставив большое количество техники, вооружения и боеприпасов.

Осенью 1992 г. ситуация в регионе вновь резко обострилась, на этот раз – в связи с осетино-ингушским конфликтом в Пригородном районе. Джохар Дудаев объявил о нейтралитете Чечни, однако во время обострения конфликта российские войска вошли на административную границу Чечни. 10 ноября 1992 г. Дудаев ввел чрезвычайное положение, началось создание мобилизационной системы и сил самообороны ЧР.

Попытка штурма Грозного силами Временного совета

В феврале 1993 г. обострились разногласия между парламентом Чечни и Д.Дудаевым. Обозначившиеся разногласия привели, в конечном итоге, к разгону парламента и консолидации оппозиционных политических деятелей Чечни вокруг Умара Автурханова, ставшего главой Временного совета Чеченской Республики. Противоречия между структурами Дудаева и Автурханова переросли в штурм Грозного чеченской оппозицией.

На рассвете 26 ноября 1994 года в Грозный вошли крупные силы противников Дудаева. Танки без особых проблем дошли до центра города, где вскоре были расстреляны из гранатометов. Многие танкисты погибли, десятки попали в плен. Выяснилось, что все они - российские военнослужащие, завербованные Федеральной службой контрразведки. Более подробно об этих событиях и о судьбе пленных читайте в справке "Кавказского узла" "Ноябрьский штурм Грозного (1994)".

После неудачного штурма, Совет безопасности РФ принял решение о военной операции против Чечни. Б.Н.Ельцин выдвинул ультиматум: либо в Чечне прекращается кровопролитие, либо Россия будет вынуждена "пойти на крайние меры".

Подготовка к войне

Активные боевые действия на территории Чечни велись с конца сентября 1994 г. В частности, силами оппозиции осуществлялись точечные бомбардировки военных объектов на территории республики. Вооруженные формирования, противостоявшие Дудаеву, были вооружены ударными вертолетами Ми-24 и штурмовиками Су-24, не имевшими опознавательных знаков. По некоторым данным, базой для развертывания авиации стал Моздок. Однако пресс-служба министерства обороны, Генеральный штаб, штаб Северо-Кавказского военного округа, командование ВВС и командование Армейской авиации сухопутных войск категорически отрицали принадлежность бомбящих Чечню вертолетов и штурмовиков к российской армии .

30 ноября 1994 г. президентом России Б.Н.Ельциным был подписан секретный указ №2137с "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики", предусматривавший "разоружение и ликвидацию вооруженных формирований на территории Чеченской Республики" .

Согласно тексту указа, с 1 декабря предписывалось, в частности, "осуществить мероприятия по восстановлению конституционной законности и правопорядка в Чеченской Республике", начать разоружение и ликвидацию вооруженных формирований, организовать переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики мирными средствами .

30 ноября 1994 г. П.Грачев заявил, что "началась операция по принудительному перемещению в центральные регионы России офицеров российской армии, воюющих против Дудаева на стороне оппозиции". В тот же день в телефонном разговоре министра обороны РФ с Дудаевым была достигнута договоренность о "неприкосновенности российских граждан, захваченных в Чечне".

8 декабря 1994 г. состоялось закрытое заседание Государственной думы РФ по поводу чеченских событий. На заседании было принято постановление "О ситуации в ЧР и мерах по ее политическому урегулированию", согласно которому деятельность исполнительной власти по разрешению конфликта признана неудовлетворительной. Группа депутатов направила Б.Н.Ельцину телеграмму, в которой предупредила его об ответственности за кровопролитие в Чечне и потребовала публичного разъяснения своей позиции.

9 декабря 1994 г. президент РФ издал указ №2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ЧР и в зоне осетино-ингушского конфликта" . Этим указом президент поручил правительству России "использовать все имеющиеся у государства средства для обеспечения государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных вооруженных формирований" . В этот же день правительство РФ приняло постановление №1360 "Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на территории ЧР и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа", которым на ряд министерств и ведомств возлагались обязанности по введению и поддерживанию на территории Чечни особого режима, подобного чрезвычайному, без формального объявления чрезвычайного или военного положения.

Принятые 9 декабря документы предполагали использование войск МО и МВД, сосредоточение которых продолжалось на административных границах Чечни. Между тем, 12 декабря во Владикавказе должны были начаться переговоры российской и чеченской сторон .

Начало полномасштабной военной кампании

11 декабря 1994 г. Борис Ельцин подписал указ №2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики", отменяющий указ №2137с . В тот же день, президент выступил с обращением к гражданам России, в котором, в частности, заявил: "Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации - Чеченской Республики - защитить ее граждан от вооруженного экстремизма" .

В день подписания указа части войск МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чечни. Войска продвигались тремя колоннами с трех направлений: моздокского (с севера через районы Чечни, контролируемые антидудаевской оппозицией), владикавказского (с запада из Северной Осетии через Ингушетию) и кизлярского (с востока, с территории Дагестана).

В тот же день, 11 декабря, в Москве прошел антивоенный митинг, организованный партией «Выбор России». Егор Гайдар и Григорий Явлинский потребовали остановить движение войск, заявляли о разрыве с политикой Бориса Ельцина. Через несколько дней против войны выступили и коммунисты .

Войска, двигавшиеся с севера, беспрепятственно прошли по территории Чечни до населенных пунктов, расположенных примерно в 10 км к северу от Грозного, где впервые столкнулись с вооруженным сопротивлением. Здесь, у поселка Долинский 12 декабря российские войска были обстреляны из установки "Град" отрядом полевого командира Вахи Арсанова. В результате обстрела были убиты 6 и ранены 12 российских военнослужащих, сожжено более 10 единиц бронетехники. Ответным огнем установка "Град" была уничтожена.

На линии Долинский – станица Первомайская российские войска остановились и установили укрепления. Начались взаимные обстрелы. В течение декабря 1994 года в результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов среди мирных жителей появились многочисленные жертвы.

Другая колонна российских войск, двигавшаяся из Дагестана, 11 декабря была остановлена еще до пересечения границы с Чечней, в Хасавюртовском районе, где проживают в основном чеченцы-аккинцы. Толпы местных жителей блокировали колонны войск, при этом отдельные группы военнослужащих были захвачены в плен и затем переправлены в Грозный.

Колонна российских войск, двигавшаяся с запада через Ингушетию, была блокирована местными жителями и обстреляна у села Варсуки (Ингушетия). Были повреждены три БТРа и четыре автомашины. В результате ответного огня появились первые жертвы среди мирного населения. С вертолетов было обстреляно ингушское село Гази-Юрт. Применив силу, российские войска прошли через территорию Ингушетии. 12 декабря эта колонна федеральных войск была обстреляна со стороны станицы Ассиновской в Чечне. Среди российских военнослужащих были убитые и раненые, в ответ по станице также был открыт огонь, приведший и к гибели местных жителей. У села Новый Шарой толпа жителей близлежащих сел блокировала дорогу. Дальнейшее продвижение российских войск привело бы к необходимости стрельбы по невооруженным людям, а затем – к столкновениям с организованным в каждом из сел отрядом ополчения. Эти отряды имели на вооружении автоматы, пулеметы и гранатометы. В районе, расположенном к югу от села Бамут, базировались регулярные вооруженные формирования ЧРИ, имевшие тяжелое вооружение.

В результате на западе Чечни федеральные силы закрепились вдоль линии условной границы Чеченской Республики перед селами Самашки – Давыденко – Новый Шарой – Ачхой-Мартан – Бамут.

15 декабря 1994 г., на фоне первых неудач в Чечне, министр обороны РФ П.Грачев отстранил от управления войсками группу старших офицеров, отказавшихся вводить войска в Чечню и выразивших желание "перед началом крупной войсковой операции, способной повлечь за собой большие жертвы среди мирного населения", получить письменный приказ Верховного главнокомандующего. Руководство операцией было возложено на командующего СКВО генерал-полковника А.Митюхина.

16 декабря 1994 г. Совет федерации принял постановление, в котором предложил президенту РФ немедленно прекратить боевые действия и выдвижение войск и вступить в переговоры. В этот же день, председатель правительства России В.С.Черномырдин заявил о готовности лично встретиться с Джохаром Дудаевым, при условии разоружения его формирований.

17 декабря 1994 г. Ельцин отправил Д.Дудаеву телеграмму, в которой последнему предписывалось явиться в Моздок к полномочному представителю президента РФ в Чечне, министру по делам национальностей и региональной политике Н.Д.Егорову и директору ФСБ С.В.Степашину и подписать документ о сдаче оружия и прекращении огня. В тексте телеграммы, в частности, дословно значилось: "Предлагаю без промедления Вам встретиться с моими полномочными представителями Егоровым и Степашиным в Моздоке". Одновременно президент РФ издал указ №2200 "О восстановлении федеральных территориальных органов исполнительной власти на территории Чеченской Республики".

Осада и штурм Грозного

Начиная с 18 декабря по Грозному многократно наносились ракетно-бомбовые удары. Бомбы и ракеты падали в основном на кварталы, где располагались жилые дома и заведомо не было военных объектов. В результате этого появились большие жертвы среди мирного населения. Несмотря на заявление президента России от 27 декабря о прекращении бомбардировок города, авиация продолжала наносить удары по Грозному.

Во второй половине декабря российские федеральные войска наступали на Грозный с севера и запада, оставив практически не перекрытыми юго-западное, южное и юго-восточное направления. Оставшиеся открытыми коридоры, связывающие Грозный и многочисленные села Чечни с внешним миром, позволяли мирному населению выехать из зоны обстрелов, бомбардировок и боев.

В ночь на 23 декабря федеральные войска предприняли попытку отрезать Грозный от Аргуна и закрепились в районе аэропорта в Ханкале, к юго-востоку от Грозного.

26 декабря начались бомбардировки населенных пунктов в сельской местности: только в последующие три дня ударам подверглись около 40 сел.

26 декабря было вторично объявлено о создании правительства национального возрождения ЧР во главе с С.Хаджиевым и готовности нового правительства обсудить вопрос о создании конфедерации с Россией и вступить с ней в переговоры, не выдвигая требования о выводе войск .

В тот же день, на заседании Совета безопасности России было принято решение о вводе войск в Грозный. До этого конкретных планов взятия столицы Чечни не разрабатывалось .

27 декабря Б.Н.Ельцин выступил по телевидению с обращением к гражданам России, в котором объяснил необходимость силового решения чеченской проблемы. Б.Н.Ельцин заявил, что Н.Д.Егорову, А.В.Квашнину и С.В.Степашину поручено ведение переговоров с чеченской стороной. 28 декабря Сергей Степашин уточнил, что речь идет не о переговорах, а о предъявлении ультиматума.

31 декабря 1994 г. начался штурм Грозного частями российской армии. Планировалось четырьмя группировками нанести "мощные концентрические удары" и соединиться в центре города. По целому ряду причин войска сразу же понесли большие потери. Наступавшие с северо-западного направления под командование генерала К.Б.Пуликовского 131-я (Майкопская) отдельная мотострелковая бригада и 81-й (Самарский) мотострелковый полк были практически полностью разгромлены. Более 100 военнослужащих попали в плен.

Как заявили депутаты Государственной думы РФ Л.А.Пономарев, Г.П.Якунин и В.Л.Шейнис заявили, что "в Грозном и его окрестностях развязана крупномасштабная военная акция. 31 декабря после ожесточенных бомбардировок и артобстрела в город было введено около 250 единиц бронетехники. Десятки из них прорвались в центр города. Защитниками Грозного бронетанковые колонны были рассечены на части и стали планомерно уничтожаться. Их экипажи перебиты, взяты в плен или рассеяны по городу. Вошедшие в город войска потерпели сокрушительное поражение".

Руководитель пресс-службы правительства России признал, что российская армия в ходе новогоднего наступления на Грозный понесла потери в живой силе и технике.

2 января 1995 г. пресс-служба российского правительства сообщила, что центр чеченской столицы "полностью контролируется федеральными войсками", "президентский дворец» блокирован" .

Война в Чечне продолжалась до 31 августа 1996 г. Она сопровождалась террористическими актами за пределами Чечни (Буденновск, Кизляр). Фактическим итогом кампании стало подписание 31 августа 1996 г. хасавюртовских соглашений. Соглашение было подписано секретарем Совета безопасности РФ Александром Лебедем и начальником штаба чеченских боевиков Асланом Масхадовым. По итогам хасавюртовских соглашений, были приняты решения об "отложенном статусе" (вопрос о статусе Чечни должен был быть решен до 31 декабря 2001 г.). Чечня де-факто стала независимым государством .

Примечания