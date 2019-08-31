Хасавюртовские соглашения

31 августа 2019, 04:52

23 года назад, 31 августа 1996 года, президент Ичкерии Аслан Масхадов и секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь подписали в Хасавюрте (Дагестан) "Совместное заявление" о "Принципах определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой".

Документ предусматривал вывод российской армии из республики и подписание между Россией и Чечней политического соглашения об "отложенном" статусе Чеченской Республики до конца 2001 года.

Статус подписанных в Хасавюрте заявлений оказался спорным. 26 декабря 1996 года Конституционный суд России отказался рассматривать запрос 93 депутатов Госдумы, поставивших под сомнение конституционность Хасавюртовских соглашений. По мнению направивших запрос депутатов, соглашения не соответствовали статье 4 Конституции России, закрепляющей целостность и неприкосновенность территории государства.

В своем ответе суд указал, что подписанные в Хасавюрте документы "представляют собой рамочное соглашение политического характера" .

Совет Федерации постановил считать эти документы "свидетельством готовности сторон разрешить конфликт мирным путем, не имеющими государственно-правового значения" .

12 мая 1997 года президенты Ельцин и Масхадов подписали также договор "О мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия", приняв на себя обязательства "навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов" и "строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права".

Подписание Хасавюртовских соглашений ознаменовало окончание Первой чеченской войны, однако не обеспечило прочного мира и стабильности в регионе. Уже в 1999 году в Чечне вновь вспыхнул вооруженный конфликт.

Более того, по факту после заключения соглашений насилие на Кавказе и не прекращалось. За три условно мирных года после окончания Первой чеченской на территории России произошла серия терактов и нападений боевиков, продолжались похищения и убийства людей .

"Кавказский узел" публикует текст соглашений, подписанных в Хасавюрте в 1996 году.

Совместное заявление Мы, нижеподписавшиеся, учитывая достигнутый прогресс в реализации соглашений о прекращении военных действий, стремясь создать взаимоприемлемые предпосылки для политического урегулирования вооруженного конфликта, признавая недопустимость применения вооруженной силы или угрозы ее применения при решении спорных вопросов, исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, укрепления межнационального согласия и безопасности народов, изъявляя волю к безусловной защите прав и свобод человека и гражданина независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места жительства и иных различий, пресечению актов насилия в отношении политических оппонентов, исходя при этом из Всеобщей декларации прав человека 1949 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, совместно разработали Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, на основе которых будет строиться дальнейший переговорный процесс. А. Лебедь

С. Харламов

А. Масхадов

С. Абумуслимов 31 августа 1996 г., Хасавюрт. Соглашение подписано в присутствии главы Группы содействия ОБСЕ в Чеченской Республике Т. Гульдимана.



Принципы определения основ взаимоотношений

между Российской Федерацией и Чеченской Республикой 1. Соглашение об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года. 2. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из представителей органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики, задачами которой являются: осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской Федерации от 25 июня 1996 г. 985 и подготовка предложений по завершению вывода войск;

подготовка согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями национальной и религиозной вражды и контроль за их исполнением;

подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных взаимоотношений;

подготовка и внесение в правительство Российской Федерации программ восстановления социально-экономического комплекса Чеченской Республики;

контроль за согласованным взаимодействием органов государственной власти и иных заинтересованных организаций при обеспечении населения продовольствием и медикаментами. 3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав человека и гражданина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия народов, обеспечения гражданского мира, межнационального согласия и безопасности проживающих на территории Чеченской Республики граждан независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и иных различий. 4. Объединенная комиссия завершает свою работу по взаимной договоренности.

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