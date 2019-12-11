Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях

11 декабря 2019, 11:11

25 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась Первая чеченская война. В справке «Кавказский узел» коротко напоминает об основных вехах этого кровавого и разрушительного конфликта.

Война в Чечне началась 11 декабря 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух лет. Во главе вооруженных сил сепаратистов стоял президент Джохар Дудаев и полевые командиры (впоследствие ставшие лидерами террористического подполья): Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Зелимхан Яндарбиев, Салман Радуев, Руслан Гелаев, Амир Хаттаб и др. Российскими силами в период конфликта руководил президент Борис Ельцин, а также министры обороны Павел Грачев и Игорь Родионов, министр внутренних дел Анатолий Куликов, командующие – Анатолий Романов, Владимир Шаманов, Константин Пуликовский, Лев Рохлин, Геннадий Трошев, Иван Бабичев, Николай Скрыпник. Вторжению федеральных войск предшествовала провалившаяся попытка взять штурмом Грозный в ноябре 1994 года силами антидудаевской оппозиции (Умар Автурханов, Бислан Гантамиров, Руслан Лабазанов), действовавшей при поддержке российских военных.

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного частями российской армии под командованием генералов Пуликовского, Бабичева и Рохлина, а также генерал-майора Стаськова. Взять под контроль весь город удалось лишь к марту 1995 года. Также в марте федеральные силы заняли Аргун, Шали и Гудермес.

14 июня 1995 года отряд Шамиля Басаева совершил теракт в г.Буденновск (Ставропольский край), захватив больницу и взяв в заложники 1500 человек.

10–12 декабря 1995 года г.Гудермес, занятый российскими войсками, захватили отряды Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Султана Гелисханова. Вернуть контроль над городом федеральные силы смогли только к концу месяца. 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева, Турпал-Али Атгериева и Хункар-Паши Исрапилова совершили рейд на дагестанский город Кизляр, где взяли в заложники более 1000 местных жителей.

С 6 по 8 марта 1996 года Грозный почти полностью находился под контролем блокировавших город отрядов Руслана Гелаева.

22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу самонаводящейся ракетой был убит Джохар Дудаев.

27-28 мая 1996 года на переговорах в Москве сторонам удалось договориться о прекращении огня. 28 мая, в то время как ичкерийская делегация еще находилась в Москве, Борис Ельцин совершил блиц-визит в Чечню, где поздравил российских военнослужащих с победой в войне. Однако после переизбрания Ельцина президентом (3 июля), новый секретарь Совета безопасности Александр Лебедь заявил о возобновлении в Чечне военных действий.

6 августа 1996 года силы сепаратистов под командованием начальника Главного штаба Ичкерии Аслана Масхадова захватили Грозный, Гудермес и Аргун (операция "Джихад"). 20 августа генерал Пуликовский предъявил ультиматум чеченской стороне, потребовав в течение 48 часов покинуть столицу республики и сложить оружие, пообещав в противном случае нанести по городу удары. Обстрелы, однако, начались уже ночью 20 августа. К 22 августа Александр Лебедь сумел добиться прекращения огня и разведения противоборствующих сторон в Грозном.

30 августа 1996 года Масхадов и Лебедь подписали "Совместное заявление" в Хасавюрте (Дагестан). К 31 декабря 1996 года вся федеральная группировка покинула территорию Чечни.