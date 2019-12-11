Шамиль Басаев. Фото: Natalia Medvedeva https://ru.wikipedia.org/

11 декабря 2019, 11:11

Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях

25 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась Первая чеченская война. В справке «Кавказский узел» коротко напоминает об основных вехах этого кровавого и разрушительного конфликта.

Война в Чечне началась 11 декабря 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух лет. Во главе вооруженных сил сепаратистов стоял президент Джохар Дудаев и полевые командиры (впоследствие ставшие лидерами террористического подполья): Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Зелимхан Яндарбиев, Салман Радуев, Руслан Гелаев, Амир Хаттаб и др. Российскими силами в период конфликта руководил президент Борис Ельцин, а также министры обороны Павел Грачев и Игорь Родионов, министр внутренних дел Анатолий Куликов, командующие – Анатолий Романов, Владимир Шаманов, Константин Пуликовский, Лев Рохлин, Геннадий Трошев, Иван Бабичев, Николай Скрыпник. Вторжению федеральных войск предшествовала провалившаяся попытка взять штурмом Грозный в ноябре 1994 года силами антидудаевской оппозиции (Умар Автурханов, Бислан Гантамиров, Руслан Лабазанов), действовавшей при поддержке российских военных.

Чеченский танкист машет рукой с вершины захваченного танка, проходя мимо плаката с надписью "За свободу" в центре Грозного, 10 января. Фото Reuters

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного частями российской армии под командованием генералов Пуликовского, Бабичева и Рохлина, а также генерал-майора Стаськова. Взять под контроль весь город удалось лишь к марту 1995 года. Также в марте федеральные силы заняли Аргун, Шали и Гудермес.

14 июня 1995 года отряд Шамиля Басаева совершил теракт в г.Буденновск (Ставропольский край), захватив больницу и взяв в заложники 1500 человек. 

10–12 декабря 1995 года г.Гудермес, занятый российскими войсками, захватили отряды Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Султана Гелисханова. Вернуть контроль над городом федеральные силы смогли только к концу месяца. 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева, Турпал-Али Атгериева и Хункар-Паши Исрапилова совершили рейд на дагестанский город Кизляр, где взяли в заложники более 1000 местных жителей.

С 6 по 8 марта 1996 года Грозный почти полностью находился под контролем блокировавших город отрядов Руслана Гелаева.

22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу самонаводящейся ракетой был убит Джохар Дудаев.

Президент России Борис Ельцин выравнивает карту Чечни, когда поддерживаемый Москвой чеченский лидер Доку Завгаев просматривает документы во время их встречи в Кремле 6 марта. Ожидается, что Ельцин объявит план прекращения войны в Чечне на заседании Совета Безопасности в Москве в четверг. Фото Reuters

27-28 мая 1996 года на переговорах в Москве сторонам удалось договориться о прекращении огня. 28 мая, в то время как ичкерийская делегация еще находилась в Москве, Борис Ельцин совершил блиц-визит в Чечню, где поздравил российских военнослужащих с победой в войне. Однако после переизбрания Ельцина президентом (3 июля), новый секретарь Совета безопасности Александр Лебедь заявил о возобновлении в Чечне военных действий. 

6 августа 1996 года силы сепаратистов под командованием начальника Главного штаба Ичкерии Аслана Масхадова захватили Грозный, Гудермес и Аргун (операция "Джихад"). 20 августа генерал Пуликовский предъявил ультиматум чеченской стороне, потребовав в течение 48 часов покинуть столицу республики и сложить оружие, пообещав в противном случае нанести по городу удары. Обстрелы, однако, начались уже ночью 20 августа. К 22 августа Александр Лебедь сумел добиться прекращения огня и разведения противоборствующих сторон в Грозном. 

30 августа 1996 года Масхадов и Лебедь подписали "Совместное заявление" в Хасавюрте (Дагестан). К 31 декабря 1996 года вся федеральная группировка покинула территорию Чечни

К годовщине вывода российских войск из Чечни "Кавказский узел" подготовил подшивку "Первая чеченская: 20 лет с вывода войск", в которой собраны статьи о поворотных моментах войны и биографии главных действующих лиц и кадры военной видеохроники.

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