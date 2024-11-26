Ноябрьский штурм Грозного (1994)

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30 лет назад, 26 ноября 1994 года, в ходе конфликта в самопровозглашённой Ичкерии (ЧРИ) состоялся штурм Грозного. Чеченская оппозиция (Временный совет) при негласной поддержке Москвы попыталась взять город и свергнуть президента республики Джохара Дудаева. В операции, в частности, участвовали российские военнослужащие, завербованные Федеральной службой контрразведки. После провала штурма, 29 ноября, Совет Безопасности России принял решение о проведении в Чечне военной операции.

Предыстория

В Чечне создавалась система противовесов - есть мятежный и беспредельный Дудаев, но существует определенная часть населения, которая его не поддерживает. Окружение Ельцина попыталось сыграть на этом

В феврале 1993 года обострились разногласия между парламентом ЧРИ и Д.Дудаевым; в апреле 1993 года Д.Дудаев объявил о роспуске парламента и введении прямого президентского правления. 3-4 июня 1993 года после покушения на Д.Дудаева его вооруженные сторонники в Грозном штурмом взяли ряд административных зданий. Назначенный парламентом на 5 июня референдум о доверии президенту и парламенту Чечни и о форме государственного устройства не состоялся - бюллетени были уничтожены вооруженными сторонниками Д.Дудаева в здании Центризбиркома ЧР. В столкновениях погибло, по разным данным, от 7 до 50 человек. Д.Дудаев лишился легальной оппозиции, ее вооруженные сторонники отступили в Надтеречный и Урус-Мартановский районы Чечни.

16 декабря 1993 года был создан Временный совет Чеченской Республики (ВСЧР), объединивший оппозиционные Джохару Дудаеву силы. Председателем Временного совета избран Умар Автурханов, глава администрации Надтеречного района, ранее заявлявший о неподчинении администрации Д.Дудаева.

В начале лета 1994 года в Грозном происходили столкновения между сторонниками и противниками Д.Дудаева. Одновременно летом в неконтролируемых сторонниками Д.Дудаева районах и населенных пунктах Чечни – Знаменском, Толстой-Юрте и Урус-Мартане – при поддержке структур Российской Федерации шла подготовка свержения Дудаева (организовывалась "оппозиция", формировались вооруженные отряды). Оппозиция провела съезд чеченского народа, который утвердил состав Временного совета республики и придал ему "всю полноту власти в Чечне".

Антидудаевской оппозиции сочувствовала заметная часть населения равнинной Чечни, включая Грозный, ею контролировались многие населенные пункты (Горагорский, Ищерская, Знаменское, Толстой-Юрт, Урус-Мартан и др.), ее оплотами стали Надтеречный и Урус-Мартановский районы.

Представители оппозиции могли говорить в Москве, что у них полторы тысячи бойцов, на самом деле завышая цифру как минимум втрое. Но технику, вооружение, боеприпасы, сухпай и деньги получали на 1500 человек

Во время противостояния Дудаева и Временного совета к чеченской оппозиции примкнул Руслан Хасбулатов, председатель разогнанного в 1993 году Верховного Совета РФ. В селении Толстой-Юрт была создана "Миротворческая группа Руслана Хасбулатова". В конце августа 1994 года Хасбулатов договорился с У.Автурхановым "о совместных действиях против режима Дудаева". Хасбулатов был участником встречи лидеров оппозиционных групп, состоявшейся 29 августа 1994 года в Надтеречном районе, в ходе которой было решено объединить действия противников режима Дудаева под эгидой ВСЧР.

Годы спустя, Р.Хасбулатов заявлял в интервью, что до 1993 года российская исполнительная власть рассматривала дудаевский режим "как своего союзника в борьбе с Верховным Советом". По словам Хасбулатова, на фоне внутриполитических неудач, Ельцин принял решение набрать политические очки с помощью вооруженного конфликта в Чечне. "Война им нужна была с обеих сторон, они на нее смотрели как на какую-то игрушку" - отмечал Хасбулатов 1 .

Один из российских военных инструкторов, работавших в 1994 году в Чечне, впоследствии вспоминал: "В Чечне создавалась система противовесов - есть мятежный и беспредельный Дудаев, но существует определенная часть населения, которая его не поддерживает. Окружение Ельцина попыталось сыграть на этом. Несколько раз эта якобы оппозиция во главе с Автурхановым пыталась свергнуть Дудаева. (...) Потому что все эти операции проводили не профессионалы, люди не военные. Акции были хаотичны, спонтанны и не имели под собой какой-то конечной цели. (...) Когда же режим Ельцина решил покончить с режимом Дудаева, то тогда уже пристально взглянули на чеченскую оппозицию. Ее лидеры заявляли не раз, что режим Дудаева шатается и для того, чтобы его свергнуть, необходимы всего лишь техника, вооружение и боеприпасы. Ну и, конечно же, деньги, которые всегда у чеченцев были на первом плане. (...) Сколько всего человек находилось в отрядах оппозиции, даже сейчас говорить сложно, потому что оружие и боеприпасы доставляли по отрядам конкретных фигурантов - Гантамирову, Авдорханову, Лабазанову. Были люди у Хасбулатова, которые сидели в Толстом-Юрте. Например, у Лабазанова активных бойцов было всего до 30 штыков, потому что перед этими событиями, в сентябре 94-го, его отряд был разгромлен в Аргуне. Сколько было у Гантамирова, тоже сказать затрудняюсь. Дело в том, что представители оппозиции могли говорить в Москве, что у них полторы тысячи бойцов, на самом деле завышая цифру как минимум втрое. Но технику, вооружение, боеприпасы, сухпай и деньги получали на 1500 человек".

Подготовка штурма

В отрядах оппозиции были танкисты, мотострелки из частей российской армии - офицеры, прапорщики-сверхсрочники, сержанты и рядовой состав

В подготовке восстания против Дудуаева негласно участвовала Москва. В частности, в Федеральной службе контрразведки (ФСК РФ) чеченскую проблему курировали в отделе управления по борьбе с терроризмом. В Грозном постоянно заявляли о вмешательстве ФСК России в события в Чечне; официальные лица в Москве отрицали подобные обвинения. Тем не менее, 25 августа 1994 года спецслужбы ЧРИ захватили на территории Чечни полковника ФСК Станислава Крылова, участвовавшего в операции. По некоторым данным, Крылов являлся начальником охраны У.Авторханова.

В прилегающих к Чечне районах шла концентрация внутренних войск.

Уже 2 августа 1994 года глава Временного совета У.Авторханов обратился к президенту России с просьбой считать Временный совет единственным законным органом власти в Чечне и оказать ему поддержку. У.Авторханов заявил о низложении Д.Дудаева и о принятии на себя всей полноты власти. Одной из основных своих задач Временный совет объявил подготовку и проведение выборов и формирование правительства национального возрождения.

В ответ на это президент ЧРИ Д.Дудаев ввел в Чечне военное положение и объявил мобилизацию. В течение месяца с переменным успехом шли столкновения верных Дудаеву сил с оппозиционерами. 17-20 августа 1994 года силы Временного совета безуспешно пытались овладеть Грозным.

По данным инструктора одного из отрядов чеченской оппозиции, пожелавшего остаться неизвестным, техника и боеприпасы для чеченской оппозиции стали поступать уже в сентябре 1994 года. В частности, оппозиции были переданы комплексы ПЗРК "Игла", БТР-80 и несколько зенитных установок. Танки прибыли также из 131-й мотострелковой майкопской бригады.

17 сентября 1994 года отряды сторонников Д.Дудаева окружили село Толстой-Юрт. Через несколько дней, 20 сентября 1994 года, У.Авторханов заявил, что мирные пути решения чеченской проблемы практически исчерпаны, и что Временный совет имеет полное право "нанести по режиму Дудаева такой удар, чтобы он пал".

В октябре 1994 года, в соответствии с указаниями президента России Б.Н.Ельцина, министр обороны П.С.Грачев распорядился об образовании в главном оперативном управлении генерального штаба оперативной группы по Чечне, которая должна была разработать сценарии развития событий при силовом давлении на Чечню, включая ввод войск и боевые действия, и обеспечить координацию действий армии, МВД, ФСК, пограничных войск при планировании и подготовке вторжения.

Самому молодому пацану, какого я видел, было лет 19

В течение октября 1994 года отряд чеченской оппозиции из 120 человек под руководством офицеров 33-го мотострелкового полка прошел четырехнедельный курс подготовки на полигоне "Прудбой" восьмого Волгоградского армейского корпуса российской армии.

В ноябре 1994 года военная помощь федерального центра чеченской антидудаевский оппозиции усилилась - от финансовой подпитки и поставок оружия перешли к поставкам тяжелой боевой техники с экипажами.

В состав отрядов оппозиции было передано также 6 вертолетов с экипажами по 3 человека. Пилоты набирались из Северо-Кавказского военного округа через ФСК.



Тракториста сажали за рычаги танка. Какого-нибудь Ису определяли оператором-наводчиком, давали деньги

17 ноября 1994 года Временный совет ЧР начал подготовку последнего наступления на Грозный. Из Москвы в Моздок прибыла большая группа офицеров во главе с М.П.Колесниковым, непосредственное руководство боевыми действиями было возложено на заместителя командира восьмого Волгоградского армейского корпуса Г.Н.Жукова.

По воспоминаниям одного из российских военных инструкторов, "в отрядах оппозиции были танкисты, мотострелки из частей российской армии - офицеры, прапорщики-сверхсрочники, сержанты и рядовой состав". "Самому молодому пацану, какого я видел, было лет 19", - вспоминает свидетель тех событий. - "Тракториста сажали за рычаги танка. Какого-нибудь Ису определяли оператором-наводчиком, давали деньги". По словам того же источника: "Административная граница с Чечней была блокирована внутренними войсками, в Моздоке был развернут штаб. Это были не пузатые менты, а солдаты и офицеры - с техникой и оружием, все, как и положено по штатному расписанию".

Штурм

26 ноября 1994 года антидудаевские силы начали штурм Грозного. Окружившие Грозный накануне вооруженные формирования рано утром начали атаку с северной и северо-восточной окраин города. Затем в 09.00 утра шесть танков Т-72 сил оппозиции предприняли штурм президентского дворца. В здании находилась только охрана президентского дворца, а на крышах близлежащих домов разместились снайперы дудаевских войск. В остальных частях города продолжались бои с применением бронетехники. По данным ИТАР-ТАСС, к 18.00 оппозиция взяла под контроль все важнейшие объекты Грозного, в том числе здания МВД, департамента государственной безопасности и телевидения.

В штурме приняли участие около 1200 человек, в том числе завербованные Федеральной службой контрразведки российские военнослужащие, около 40 танков, переданных оппозиции Северокавказским военным округом Т-72, и 10 БТР.

К вечеру 26 ноября танковые силы оппозиции были расстреляны из гранатометов.

Силам оппозиции удалось вывести из города 18 танков из 40. Не менее шести российских военнослужащих погибли. Десятки попали в плен. Выяснилось, что все они – российские военнослужащие.

Судьба пленных

Начиная с 27 ноября в Грозном корреспондентам телевидения демонстрировали пленных, которые признавались, что они – российские военнослужащие, нанятые по контракту ФСК. Достоверно известно, что в плен тогда попал 21 российский танкист: семь солдат и сержантов срочной службы, один старший прапорщик, семь лейтенантов и старших лейтенантов, пять капитанов и один майор. 20 пленных впоследствии были возвращены, лейтенант Александр Налётов был расстрелян в департаменте государственной безопасности Чечни 2 .

28 ноября 1994 года министр обороны России П.С.Грачев публично опроверг участие его подчиненных в штурме, назвав такую версию "бредом". Представители МВД и ФСК также отрицали свою причастность к событиям в Грозном.

"От 82 военнослужащих все открещивались и отказывались. Хотя 21 человек остался в живых, а судьба остальных 61 была неизвестна", - вспоминал впоследствии председатель Государственной думы первого созыва Иван Рыбкин 3 .

В ночь на 29 ноября было распространено "Обращение президента РФ к участникам вооруженного конфликта в Чеченской Республике", в котором было заявлено, что "остановить внутренний конфликт в Чечне не удалось", а участникам этого конфликта был предъявлен ультиматум: в течение 48 часов "прекратить огонь, сложить оружие, распустить все вооруженные формирования, освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых граждан".

От 82 военнослужащих все открещивались и отказывались

29 ноября 1994 года Дудаев заявил: если Москва не признает пленных, то они будут расстреляны.

1 декабря от имени президента РФ было заявлено, что для спасения "российских воинов" компетентные органы предпримут "все необходимые меры". Министерство обороны РФ, однако, направило в Государственную Думу РФ письмо, в котором утверждалось, что люди, взятые в Чечне в плен, в российской армии не служат.

1-3 декабря депутаты фракций "Выбор России" и "Яблоко" Государственной Думы РФ провели переговоры с Д.Дудаевым. Была достигнута договоренность об освобождении пленных. Двоих вызволенных из плена депутаты вывезли в Москву. Находясь в Грозном, депутаты были свидетелями бомбовых ударов авиации по городу.

2 декабря "Известия" опубликовали статью, в которой приводились документы, доказывающие, что плененные в Грозном военнослужащие были наняты ФСК РФ, которая была вынуждена признать свою причастность к этой операции.

3-6 декабря в Грозном побывала группа депутатов Государственной Думы РФ от ЛДПР во главе с Е.Ю.Логиновым. В результате встречи власти ЧРИ освободили еще двоих пленных.

Накануне, 5 декабря, после известия о планируемой войсковой операции в Грозный прибыли депутаты демократических фракций Государственной Думы РФ (С.Н.Юшенков, Г.А.Явлинский и другие). Они предложили Д.Дудаеву в обмен на освобождение пленных самим остаться в Грозном, чтобы попытаться воспрепятствовать штурму города. Предложение было отклонено, и 7 декабря им были переданы еще семь пленных военнослужащих.

8 декабря в Грозном Д.Дудаев передал семерых военнослужащих в руки полномочного представителя министра обороны РФ И.Чижа. В плену еще оставались солдаты, в частности, один тяжело раненый.

Последствия

29 ноября Совет Безопасности России принял решение о военной операции против Чечни. Б.Н.Ельцин выдвинул ультиматум - либо в Чечне прекращается кровопролитие, либо Россия будет вынуждена "пойти на крайние меры".

11 декабря президент России подписал указ № 2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики". Части войск МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чечни.

Гибридная кампания

Спустя 25 лет, в мае 2019 года, в центре Шали установили танк Т-72. Этот монумент, по мнению экспертов, опрошенных “Кавказским узлом”, стал напоминанием о двух военных кампаниях в Чечне - вопреки замыслу властей увековечить героев Великой Отечественной войны.

Военную операцию ноября 1994 года эксперты и правозащитники оценили как "гибридную кампанию Кремля". Политолог Руслан Мартагов, участвовавший в тех боевых действиях 1994 года на стороне антидудаевской оппозиции, считает, что разгром танковой бригады антидудаевской оппозиции был использован впоследствии Москвой для легитимизации военной операции в Чечне. Сопредседатель Центра по защите прав человека “Мемориал”* Олег Орлов* уверен, что штурм Грозного 26 ноября 1994 года был вызван конфликтом между Дудаевым и чеченской оппозицией, чем воспользовалась Москва.

Эксперты сходятся во мнении, что в Чечне стараются не вспоминать. “Кадырову не очень хочется вспоминать войну, потому что это упрек Путину", – считает Орлов*. Мартагов отметил, что нет официальной позиции со стороны руководства Чечни о замалчивании каких-то эпизодов тех событий, “но есть характерная не только для Чечни, но в целом для России самоцензура, например, связанная с арестом Руслана Кутаева*". Завкафедрой истории Чеченского государственного педагогического университета Мовсар Ибрагимов считает, что в Чечне нет проблемы с оценкой событий того периода, и "невозможно их замалчивание", так как "несколько поколений чеченцев являются живыми свидетелями этой войны".

В 2024 году эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что к началу первой чеченской кампании 30 лет назад в наибольшей степени привели непродуманные действия президента России Бориса Ельцина и генерала Джохара Дудаева. Однако военные действия начались на фоне провалившейся попытки Москвы создать управляемую дестабилизацию в Чечне для получения политических бонусов. Эксперты указали также схожесть войны в Чечне с событиями на Украине.

* включены в реестр иностранных агентов.

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

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