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02:30, 26 августа 2026

Младший сержант из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данзан Ностаев из Элисты убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 255 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", с начала СВО на Украине власти и силовики  признаны убитыми не менее 254 бойца из Калмыкии.

Данзан Ностаев родился 18 августа 2004 года в Элисте. Окончил элистинскую школу №2. После окончания школы Данзан поступил в Калмыцкий государственный университет на специальность "Пожарная безопасность", сообщило государственное РИА "Калмыкия".

В январе 2024 года, обучаясь на четвертом курсе университета, он подписал контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. После прохождения подготовки на полигоне в Буденновске, где он изучал тактику и оказание первой помощи, 3 февраля 2024 года младший сержант Ностаев был направлен в ДНР. Он был зачислен во 2-е штурмовое отделение мотострелкового батальона.

3 февраля 2025 года младший сержант Ностаев был убит, попав под минометный обстрел в населенном пункте Красное.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 255 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

Ранее стало известно, что в боях на Украине убит Евгений Мушаев из Элисты.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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