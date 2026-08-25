Татьяна Пименова направила жалобу омбудсмену после срыва срока сделки с жильем

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Обещанное властями оформление квартиры для многодетной семьи из Туапсе не состоялось. Татьяна Пименова направила официальное обращение уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Как информировал "Кавказский узел", 21 августа власти сообщили семье Сергея Карташова и Татьяны Пименовой из Туапсе, что меценат готов приобрести для них квартиру стоимостью 15 млн рублей. Оформление покупки и последующего дарения жилья было запланировано на 24 августа. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова позвонила семье и поинтересовалась сроками сделки.

В ноябре 2024 года многодетная семья из Туапсинского района пожаловалась на условия проживания в небольшом аварийном доме и многолетнее отсутствие подходящего жилья. В 2023 году суд обязал администрацию предоставить семье жилье, равнозначное по площади занимаемому дому. В январе 2025 года власти потребовали переселиться в двухкомнатную квартиру площадью 49,7 кв м., которую родители сочли не соответствующей потребностям семьи. В декабре 2025 года следователь возбудил дело о злоупотреблении полномочиями против бывшего главы Туапсинского района, который в 2021 году отменил постановление о признании дома аварийным. В январе 2026 года семья согласилась подписать договор долевого участия в строительстве дома в Краснодаре, а на время ожидания получила двухкомнатную квартиру в Туапсе. Исполнительное производство о предоставлении жилья было окончено, а уголовное дело против бывшего главы района прекращено.

Пименова пожаловалась на срыв сроков сделки с жильем

24 августа Татьяна Пименова приехала в следственный отдел по Туапсе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, рассчитывая получить документы на обещанное жилье. По ее словам, в кабинете руководителя отдела ей сообщили, что вопрос в обещанный срок не решен, но администрация рассчитывает урегулировать его "в течение текущей недели", рассказала Пименова корреспонденту "Кавказского узла".

Не дожидаясь нового срока, она направила через портал "Госуслуги" официальное обращение уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Пименова попросила Львову-Белову взять ситуацию под личный контроль и пресечь подмену государственных гарантий частной сделкой с меценатом.

"Мне неизвестна эта схема <...> Если сделка будет оформлена как дарение от физического лица, я потеряю статус малоимущей семьи и право на единое пособие и льготы. В соответствии со статьями 7 ("Социальное государство") и 40 ("Право на жилище") Конституции РФ и указом президента России № 63 ("О мерах социальной поддержки многодетных семей") обеспечение жильем многодетных семей – прямая обязанность государства", – указала она в обращении.

Пименова в обращении также утверждает, что в предложенной ранее квартире на улице Армавирской имеется черная плесень. По словам заявительницы, председатель Следкома Александр Бастрыкин четырежды поручал завершить расследование и направить уголовное дело в суд, но эти поручения не были исполнены.

Кроме того, Татьяна Пименова сообщила Львовой-Беловой, что оспорила судебные решения об отказе обязать органы социальной защиты предоставить ее дочери специализированное питание.

5 августа Сергей Карташов и Татьяна Пименова направили кассационную жалобу на решения судов, отказавшихся обязать органы социальной защиты предоставить их дочери положенное специализированное питание. Они также обратились с жалобой к генпрокурору.

Пименова рассказала, что того как она отправила обращение омбудсмену, ей позвонил нотариус, которому администрация поручила сопровождение сделки. "Договор купли-продажи с обеих сторон согласован", – привела Пименова его слова. Конкретную дату ознакомления с документом нотариус не назвал.

Сергей Карташов обратил внимание, что квартира, о согласовании покупки которой сообщил нотариус, на 25 августа продолжала предлагаться на сервисе недвижимости ЦИАН за 15 млн рублей.

"Сложно понять, как политические вопросы чиновники решают очень быстро и слаженно, с координацией всех структур, а когда дело касается социальных вопросов и прав детей, все затягивается на долгие годы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист оценила перспективы сделки и обращения к омбудсмену

Сохранение объявления о продаже квартиры после обещанной даты сделки может указывать на то, что юридически процедура еще не завершена, отметила юрист Елена Павлова.

"Нахождение объекта на риелторском портале может означать, что между собственником и покупателем – администрацией или меценатом – не заключен предварительный договор с внесенным задатком либо сделка не перешла в стадию государственной регистрации в Росреестре. До внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости или подписания соглашения о задатке продавец или агентство недвижимости вправе продолжать поиск покупателей. Это может указывать на то, что юридически процедура купли-продажи еще далека от финала", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Существенную разницу в сроках решения политических и социальных вопросов Павлова связала с особенностями принятия решений и бюджетными процедурами.

"Политические решения принимаются в рамках административной вертикали и "ручного управления", где ключевую роль играет директива вышестоящего руководства. Социальные же вопросы, особенно обеспечение жильем, жестко привязаны к бюджетному процессу, лимитам финансирования, процедурам федерального закона № 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), процедурам распоряжения муниципальным имуществом и строгой отчетности. В данном случае администрация, вероятно, пытается обойти сложные бюджетные процедуры с привлечением сторонних денег мецената, что создает правовой хаос и затягивает процесс", – пояснила юрист.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка не может самостоятельно предоставить семье квартиру или отменить судебное решение, однако вправе добиваться проверки изложенных в обращении обстоятельств, указала Елена Павлова.

"Согласно федеральному закону № 501-ФЗ ("Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"), омбудсмен не обладает правоприменительными или судебными полномочиями: она не может напрямую выдать квартиру или отменить решение суда. Однако уполномоченная вправе запрашивать у органов власти и СКР материалы и разъяснения, обращаться в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку соблюдения прав детей, направлять рекомендации органам местного самоуправления и ходатайствовать перед губернатором края или руководством СКР о восстановлении нарушенных прав", – пояснила Павлова.

По мнению юриста, вмешательство федерального омбудсмена может усилить давление на муниципальные и следственные органы.

"Вмешательство федерального омбудсмена в жилищный вопрос конкретной семьи переводит локальный конфликт с туапсинской администрацией на федеральный уровень, что создает существенное административное давление на муниципалитет и следственные органы и способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки в сторону решения жилищной проблемы многодетной семьи", – считает Павлова.

Юрист считает подобные проблемы следствием зависимости социальной системы от административного вмешательства. "К сожалению, такая практика повсеместна, и социальная система в России основана не на законе и правах человека, а на административном ресурсе. Пока какой-то крупный чиновник из своих личных соображений не заинтересуется действиями или бездействием нижестоящих чиновников, в социальных делах будет застой", – заключила юрист.