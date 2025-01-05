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04:04, 5 января 2025

Власти Туапсинского района потребовали от многодетной семьи переехать в социальное жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники потребовали от них заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру. Туапсинцы пожаловались, что таким образом их жилищные условия ухудшаются.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2024 года стало известно, что туапсинские чиновники отказываются выдать многодетной семье Татьяны Пименовой и Сергея Карташова благоустроенное жилье соответствующей площади. Супруги живут в небольшом домике с четырьмя детьми и ожидают пополнение.

Сообщение о жилищных проблемах многодетной семьи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 17 ноября. "Просим вас осветить нашу ситуацию, так как мы - многодетная семья и остро нуждаемся в жилье. Президент издал указ о помощи многодетным, при этом в Туапсинском районе все законы и указы попираются, и реальной помощи нам нет", - пишет автор сообщения.

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Многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова получила 4 января иск от администрации Туапсинского района за подписью главы района С. Бойко о "понуждении к заключению договора социального найма. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала Татьяна Пименова, которая 15 декабря родила пятого ребенка.

В иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится "о понуждении к заключению договора социального найма на двухкомнатную квартиру <...> в городе Туапсе общей площадью 49,7 квадратного метра". В обосновании своих требований глава администрации ссылается на решение суда от 25 июля 2023 года, которым суд обязал предоставить многодетной семье из шести человек вне очереди благоустроенное жилье. "Суд обязал администрацию Туапсинского района предоставить многодетной семье из шести человек благоустроенное жилье по договору социального найма, равнозначное по площади занимаемому семьей собственному аварийному жилью, которое подлежит изъятию без компенсации", - сказано в иске.

"Моя супруга Татьяна 15 декабря родила еще одного полноценного члена нашей семьи - здоровую и прекрасную девочку. Перед госпитализацией супруги мы с ней написали и разослали письма во все инстанции с объяснениями, что решение суда противоречит всем нормам существующих законов, так как по социальному найму нам полагается по 18 квадратных метров жилой площади на человека, а это не менее 136 квадратных метров жилой, но никак не 49 квадратных метров общей площади, что почти в три раза меньше полагающегося нам по закону жилья", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

Супруги рассказали, что посещали предложенную властями квартиру. "Квартира повергла меня в шок. Мало того что это старый фонд, так называемая "хрущевка", которая, вероятнее всего, является вымороченным фондом. Это когда одинокий собственник или наниматель умирает, и квартира, освобождаясь, переходит в пользу государства. Иначе откуда администрация Туапсинского района стала владельцем и распорядителем этой квартиры? Однако история этой квартиры от нас скрыта. Мы не знаем, кто в ней был зарегистрирован и по какой схеме ее очередными нанимателями должны стать именно мы? Нам были известны случаи, когда в квартире оказывались зарегистрированы несовершеннолетние дети прежних жильцов, и новых жильцов чиновники обрекали на пожизненные судебные тяжбы", - заявила Татьяна Пименова.

15 соток у нас отбирают взамен за то, чтобы ухудшить наше положение на все сто процентов

По ее словам, фактически им умышленно ухудшают условия проживания. "В аварийном доме, где мы сейчас живем, отвратительные условия проживания из-за маленькой площади и аварийности дома, отсутствия благоустройства, но зато есть возможность выйти прогуляться с малышами на своих 15 сотках земли. Постирать и развесить белье, высадить огород и обеспечить себя питанием… На пятом этаже ничего подобного нет и никогда не будет. Да и 15 соток у нас отбирают взамен за то, чтобы ухудшить наше положение на все сто процентов", - посетовала многодетная мать.

Сергей Карташов недоумевает, как семерым людям расположиться в квартире такой площади. "Где нам всем, разновозрастным и разнополым членам семьи, развернуться на 40 квадратных жилых метрах в двухкомнатной квартире на пятом этаже? То есть нам выделяют всем чуть ли не как на кладбище по пять квадратных метров, где невозможно даже поставить кровати, столы, стулья, шкафы для одежды. А как детям учиться? Как отдыхать? Как спать? Как есть? Где все это делать взрослым и детям?" - задается он вопросом.

По его словам, на все обращения они получили отписки. "Они переслали друг другу все наши обращения сверху вниз. В ту же администрацию, <...> на которую мы жалуемся. А те в свою очередь ответили нам, что все решил суд, и если мы чем-то недовольны, то сами можем обращаться в суд", - сказал Карташов.

Не связанный с данным делом адвокат Роман Клыков рекомендовал подать возражения на полученный иск через канцелярию Туапсинского суда и указать в них на необходимость рассчитать площадь квартиры, исходя из нормы в 18 квадратных метров на человека, а также уточнить, что в семье не шесть членов, а уже семеро. Также он порекомендовал подать отдельное заявление о пересмотре решения суда от 25 июля 2023 года по вновь открывшимся обстоятельствам на основании статьи 392 ГПК РФ, где указать, что семья состоит из семи, а не из шести человек, а также просить прокуратуру принять участие в суде на стороне семьи.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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