Многодетная семья из Туапсе пожаловалась на стесненные жилищные условия

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Туапсинские чиновники отказываются выдать многодетной семье Татьяны Пименовой и Сергея Карташова благоустроенное жилье соответствующей площади. Супруги живут в небольшом домике с четырьмя детьми и ожидают пополнение.

Сообщение о жилищных проблемах многодетной семьи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 17 ноября. "Просим вас осветить нашу ситуацию, так как мы многодетная семья и остро нуждаемся в жилье. Президент издал указ о помощи многодетным, при этом в Туапсинском районе все законы и указы попираются, и реальной помощи нам нет", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

19 ноября в родильном доме Туапсе прошел консилиум, на котором врачи пришли к выводу о необходимости госпитализации на восьмом месяце беременности многодетной матери Татьяны Пименовой, срок которой для родов установлен в середине декабря. Врачи обеспокоены тем, что ребенок развивается с патологией. Сами родители связывают "патологию" с издевательствами чиновников над правами многодетной семьи, которая уже седьмой год безрезультатно добиваются права жить и воспитывать своих детей в человеческих условиях.

42-летняя Татьяна Пименова и 69-летний Сергей Карташов воспитывают четырех детей, один из которых уже совершеннолетний. В середине декабря семья пополнится пятым ребенком. Родители обеспокоены, что новорожденную девочку некуда будет даже положить, потому что семья из семи человек ютится на 40 квадратных метрах.

Мы встретились с мощным сопротивлением чиновников и фальсификацией документов

"Мы все проживаем в доме Татьяны, который ей достался по наследству, он 1968 года постройки. При доме 15 соток земли. Дом находится на улице Горной в селе Красное Туапсинского района. Общая площадь 40 квадратных метров. У нас свое подсобное хозяйство. Держим домашних животных, огород, который нас кормит. Я - военный пенсионер. В 2017 году соцзащита признала нас малоимущими. У меня пенсия 25 000 рублей, Татьяна - домохозяйка. Доходов не имеет. Ведет домашнее хозяйство. Дети получают пособие по 14 400 рублей. Так как совокупный доход у нас менее прожиточного уровня и составляет на всех не более 70 тысяч рублей, то нас признали малоимущими. Мне, как военному, полагалось жилье, но мне его не дали. В 2019 году мы стали многодетными, когда у нас родился третий ребенок. И в 2021 году - четвертый. Сейчас в 2024 году ждем пятую девочку. Дети - это наша радость. У нас с Татьяной прекрасные дети. Но мы понимаем, что им нужно развиваться, жить в условиях достойных. Дом, которому более полувека построен из досок, естественно, что срок его эксплуатации давно вышел. Пробовали делать ремонт, но все напрасно. Все рушится и сыпется. Газа у нас нет, отапливаем дом дровами. Из удобств только электричество и вода. Обратились в администрацию Туапсе в 2018 году для признания дома аварийным с последующим получением статуса нашей семьи "нуждающейся в улучшении жилищных условий". С этого момента мы встретились с мощным сопротивлением чиновников и фальсификацией документов. Они создали МВК (межведомственную комиссию) и умудрились не признать наш дом аварийным, подменив степень износа дома. Нам пришлось пройти несколько судов, чтобы наконец суд обязал чиновников провести обследование нашего дома по закону. В результате те же чиновники 27 апреля 2021 года все-таки признали наш дом аварийным, а нас - нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако ничего не изменилось. Два года мы боролись с ними за наше право на жилье, но нам чиновники отказывали, а наши дети вместе с нами продолжали жить в аварийном жилье", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

Многие чиновники, когда видят нас, то начинают грубить

"Мы поделили все пространство нашего маленького аварийного дома, который достался мне от дедушки по наследству, на три небольшие части. В одной комнате мы все спим с маленькими детьми. Более взрослые - за стенкой. Там же у них "кабинет" для занятий уроками. И одна маленькая общая проходная комната, где мы собираемся все, кушаем, общаемся. Вещей у нас много, но класть их некуда, потому что помещаются только кровати, стол для занятий уроками и столовый стол. Шкафы для вещей поставить негде. Стены рушатся от старости, потолок сделали натяжной, потому что иначе никак его больше не привести в порядок. Вот так и живем. Ходим боком, чтобы протиснуться между кроватями и друг другом. И вот ждем пятого ребенка. Многие чиновники, когда видят нас, то начинают грубить и говорить: "Зачем плодитесь? Если малоимущие и нет жилья, то и не плодитесь!" Эти слова для меня звучат, как оскорбление. Для нас дети - это счастье. Мы любим их. И каждый наш ребенок желанный. Дети у нас прекрасные, воспитанные, добрые, отзывчивые. И при чем тут дети, если закон на нашей стороне и по закону нам полагается благоустроенное бесплатное жилье вне очереди, как малоимущим, многодетным и нуждающимся в улучшении жилусловий. На основании статьи 57 ЖК РФ это право закреплено за нашей семьей на получение жилья вне очереди, несмотря на все оскорбления чиновников и призывы к нам "не размножаться", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

По ее словам, чиновники предложили семье переехать в "благоустроенное жилье" площадью 40 квадратных метров на пятом этаже старой хрущевки в Туапсе, причем ремонт они должны были сделать там сами. "Естественно, нас такой вариант не устраивает. Мы живем на 40 кважратных метрах на земле. Здесь я могу выйти с детьми на свежий воздух. Здесь мы можем обеспечить себя продуктами питания. Здесь дети играют под нашим присмотром. А что нам предлагают взамен? Такое же аварийное жилье и еще на пятом этаже без лифта. Как мы туда будем добираться с маленькими детьми? Естественно, что мы отказались от такой "щедрости", тем более что по закону нам, как многодетным, полагается бесплатный земельный участок, а по социальным нормам, которые установлены администрацией Туапсе, жилплощадь рассчитывается из нормы 18 квадратных метров на человека. Но все наши доводы администрацией были отвергнуты. Тогда мы обратились в прокуратуру, и прокуратура в 2023 году выступила в наших интересах в суде. Но и тут нас ждало разочарование в виде "частичного удовлетворения иска судом", - рассказала Пименова.

Она представила в распоряжение "Кавказского узла" иск межрайонной прокуратуры Туапсе за подписью прокурора Р. Елина от 2023 года. Он, в частности, просит "признать незаконным бездействие администрации Туапсе, выразившееся в непредоставлении многодетной семье жилого благоустроенного помещения по договору найма во внеочередном порядке, и обязать администрацию Туапсе предоставить многодетной семье площадь по договору социального найма с соблюдением норм предоставления площади жилого помещения на каждого члена семьи".

Однако районный судья Туапсе 25 июля 2023 года удовлетворил иск прокурора лишь частично. В решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), постановив предоставить равное по занимаемой площади в аварийном доме.

Нам фактически отказали в доступе к правосудию. Прокуратура фактически не довела дело до конца.

По словам супругов, поданные прокуратурой кассационные жалобы не помогли. После этого они обратились в суд сами, заявив, что в скором времени ожидают появления на свет пятого ребенка. Но в принятии этого заявления суд отказал. "Нам фактически отказали в доступе к правосудию. Прокуратура фактически не довела дело до конца. Куда нам обращаться - неизвестно. Я нахожусь в состоянии стресса, потому что будет очень сложно с грудным ребенком на руках в аварийном доме без удобств. Все эти суды, походы по кабинетам чиновников, выслушивание их оскорблений в течении всей беременности, - я очень сильно нервничаю, хотя и успокаиваю себя. И вот это привело к тому, что врачи рекомендуют мне за месяц до родов ложиться в больницу. Мой муж остается один с детьми. Мы живем в 10 километрах от Туапсе, у нас даже нет в селе акушерского центра, чтобы оказать экстренную помощь, хотя у нас проживает полтысячи человек здесь. Супруг вез меня в больницу по ухабистой дороге. Она оползневая, ехать по ней страшно. Просили многократно отремонтировать, но воз и ныне там", - сказала Пименова.

Она также рассказала, что в 2019 году, когда рожала четвертого ребенка, ей полагался "подарок от губернатора" - одежда, пеленки, кремы, моющие средства, детское питание, но ничего подобного она не получила. И вряд ли получит и на этот раз. В ответе главврача Туапсинской больницы указано, что "подарок новорожденным полагается только жителям Краснодара". А по поводу того, что в селе Красное нет фельдшерского пункта, главврач поясняет, что он находится в "аварийном состоянии".

В настоящее время спор находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, куда семья обратилась с жалобой на чиновников администрации Туапсе. Проверку глава СКР поручил главе кубанского Следкома еще в 2023 году, но, как утверждают Пименова и Карташов, "воз и ныне там".

Независимый от данной ситуации адвокат Роман Клыков отметил, что чиновники, отказывая многодетной семье в выдаче жилья по площади, соответствующей закону, ухудшают их жилищные условия. "Межрайонная прокуратура совершено верно потребовала предоставить многодетной семье благоустроенное жилье по социальным нормам, которые по Краснодарскому краю в среднем определены в рамках 15-18 квадратных метров на человека,в зависимости от местности проживания", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что суд "вынес неправосудный акт, потому что переселять из 40 квадратных метров в 40 квадратных метров и тем самым ухудшать жилищные условия многодетной семьи суд не имеет права, так как в законе в той же 57-й статье ЖК указывается, что жилищные условия должны улучшаться".

Что касается ссылок чиновников на то, что мать семейства имеет в собственности аварийный дом площадью 40 квадратных метров и поэтому те же 40 квадратных метров должна получить вся семья, не имеет под собой законодательной основы, потому что отец семейства не имеет вообще жилплощади, а дети не могут проживать в аварийном жилье.

Клыков сослался на аналогичный случай, когда Верховный суд России постановил, что собственникам аварийного жилья обязаны предоставить жилье вне очереди по социальным нормам. Он рекомендовал семье после рождения пятого ребенка "вновь обратиться в прокуратуру и попросить их со ссылкой на разъяснения Верховного суда обратиться снова в тот же суд по вновь открывшимся обстоятельствам в интересах многодетной семьи о предоставлении благоустроенной жилплощади именно по социальным нормам на семь человек".

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