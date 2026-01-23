Многодетная семья из Туапсе вынужденно согласилась на предложение администрации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетная семья Сергея Карташова и Татьяны Пименовой согласилась подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре, до сдачи дома семье из семи человек предоставили двухкомнатную квартиру в Туапсе. Предложенные варианты не соответствуют потребностям семьи, но чиновники дали понять, что лучших предложений не будет, рассказали супруги. Уголовное дело против бывшего главы Туапсе, отменившего постановление о признании дома, где живет семья, аварийным, прекращено.

Как писал "Кавказский узел", супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении. В июле чиновники подали иск к семье Карташова и Пименовой, требуя лишить их права на предоставление внеочередного жилья, но районный и краевой суды отклонили эти требования, подтвердив права семьи на жилье. 10 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего главы Туапсинского района Виталия Мазнинова, который в 2021 году отменил постановление о признании аварийным дома Карташова Пименовой. В декабре 2025 года власти Туапсе предложили семье подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре.

Супруги живут в домике площадью 40 квадратных метров, в декабре 2024 года у них родился пятый ребенок. В начале января семья получила иск от властей Туапсинского района, в котором чиновники, ссылаясь на решение суда, потребовали заключить договор социального найма и переехать в двухкомнатную квартиру общей площадью 49,7 квадратного метра, тогда как по закону минимальная площадь на одного человека - 18 квадратных метров.

22 января 2026 года Главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП России по Краснодарскому краю № 1 окончило исполнительное производство, возбужденное 16 июля 2024 года в отношении администрации Туапсинского района, которая на протяжении полутора лет уклонялась от исполнения судебного решения о предоставлении жилья многодетной семье из семи человек.

Как сообщил глава семьи Сергей Карташов, основанием для окончания исполнительного производства стало заключение 18 декабря 2025 года мирового соглашения между его семьей и администрацией Туапсинского муниципального округа. 23 декабря соглашение было направлено в Туапсинский районный суд для утверждения, а затем — в ГМУ СОСП ФССП России для прекращения исполнительного производства.

Администрация Туапсе предложила многодетной семье Сергея Карташова и Татьяны Пименовой подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре. Согласно договору, строительство дома ведется с 2014 года, однако точные сроки его завершения в документе не указаны. После ввода дома в эксплуатацию семье обещано предоставление квартиры в собственность

Одновременно администрация Туапсе своим постановлением предоставила семье на период ожидания жилья в Краснодаре двухкомнатную квартиру по договору социального найма в Туапсе. Общая площадь жилья составляет 49,7 кв. м, квартира расположена на пятом этаже дома без лифта.

По словам Татьяны Пименовой, предложенные варианты не соответствуют потребностям семьи. «Ни квартира в Туапсе, ни квартира в Краснодаре нас не устраивают ни по метражу, ни по расположению. В Туапсе — пятый этаж без лифта, двухкомнатная квартира на семь человек, это в два раза меньше положенного. Квартира в Краснодаре — это журавль в небе. Но на собеседовании в мэрии нам дали понять: если мы не подпишем то, что предлагают сейчас, мы не получим вообще ничего. Учитывая весь наш предыдущий опыт, мы в это поверили», — рассказала она.

Сергей Карташов сообщил, что представители межрайонной прокуратуры, куда семья неоднократно обращалась с жалобами, проводили осмотры квартиры в Туапсе и пришли к выводу, что, по их мнению, «квартира пригодна для проживания». «Мы были вынуждены подписать и договор социального найма, пока строится квартира в Краснодаре. Хочется надеяться, что её всё-таки когда-нибудь построят, и у наших детей появится собственное жильё. Конечно, всё это выглядит сомнительно, но это лучше, чем бороться до конца жизни и не получить ничего», — отметил он..

По словам супругов, они готовятся к переезду в квартиру в Туапсе, так как проживание в старом доме становится небезопасным. «Дом шатается от ветра, зимой в нём очень холодно, жить там с детьми уже страшно», — рассказала Татьяна Пименова.

Независимый юрист Елена Павлова указывает, что добровольное подписание договоров несёт для семьи как потенциальные выгоды, так и серьёзные юридические риски. «Основной риск заключается в том, что, подписав договор долевого участия, семья фактически соглашается на неопределённые сроки ожидания жилья. При отсутствии в договоре чётких сроков завершения строительства и передачи квартиры защита прав дольщиков существенно осложняется. Кроме того, окончание исполнительного производства лишает семью механизма принудительного воздействия на администрацию», — пояснила юрист.

По её словам, договор социального найма в Туапсе также может быть использован властями как аргумент о якобы исполнении обязательств по обеспечению семьи жильём, несмотря на явное несоответствие квартиры установленным нормативам по площади. «В дальнейшем это может затруднить оспаривание действий администрации и требование предоставления иного жилья», — отметила Павлова.

В то же время, по словам юриста, подписание договоров даёт семье временную защиту от принудительного выселения из аварийного жилья, и позволяет улучшить условия проживания по сравнению с аварийным домом. «С точки зрения фактической безопасности детей это может рассматриваться как вынужденный, но понятный шаг», — считает она.

Прокуратура прекратила уголовное дела против бывшего главы Туапсе

10 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями против бывшего главы Туапсинского района Виталия Мазнинова, который в 2021 году отменил постановление о признании аварийным дома Карташова и Пименовой. В январе 2022 года Туапсинский районный суд признал это распоряжение незаконным, однако семья продолжила жить в аварийном доме.

22 января супруги получили письмо из прокуратуры Краснодарского края, датированное 20 января 2026 года. В документе сообщается, что их обращение о бездействии следственного органа и несогласии с отменой уголовного дела направлено для рассмотрения в Туапсинскую межрайонную прокуратуру.

Письмо подписано и.о. начальника отдела по надзору за следствием в следственных органах СК России прокуратуры края Д. Е. Евченко (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем указано, что обращение Пименовой направляется нижестоящему прокурору «для организации тщательной проверки всех доводов» и подготовки ответа заявителям в установленный законом срок. Как следует из письма, о результатах проверки Туапсинская межрайонная прокуратура должна проинформировать не только заявителей, но и прокуратуру края — до 9 февраля 2026 года.

Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела, 9 декабря 2025 года, и.о. первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора Олег Калинов отменил постановление следователя о возбуждении дела, вернув материалы для дополнительной проверки. Позднее, 16 декабря, межрайонный прокурор Евгений Елин отказал следствию в отмене этого решения.

Окончательную точку в споре поставила прокуратура Краснодарского края. Постановлением от 19 декабря 2025 года заместитель прокурора края, старший советник юстиции Александр Хрусталев отказал в удовлетворении ходатайства следователя о восстановлении уголовного дела. В документе указано, что «следствием не установлено, в чем выразилось существенное нарушение прав семьи, не доказано наличие иной личной заинтересованности в действиях Мазнинова, а также отсутствует причинно-следственная связь между его распоряжением и наступившими последствиями».

В постановлении также отмечено, что «органы местного самоуправления предпринимают меры по исполнению судебного решения и предлагают семье жилье равнозначной площади, однако заявители настаивают на предоставлении большей жилплощади». Кроме того, прокуратура напомнила, что «ранее аналогичное уголовное дело о непредоставлении жилья семье уже расследовалось и было прекращено за отсутствием состава преступления».

Не согласившись с отменой уголовного дела, супруги Карташов и Пименова обратились с жалобой в прокуратуру Краснодарского края. Однако теперь их обращение направлено для рассмотрения тем же надзорным органам, решения которых они оспаривают.

Юрист Елена Павлова отмечала, что сам факт уголовного преследования чиновника еще не означает восстановления нарушенных прав семьи. По ее словам, подобные дела часто заканчиваются безрезультатно, поскольку уголовное право используется не как инструмент защиты граждан, а как элемент внутренних процессов в системе власти.

«В таких ситуациях семье важно сосредоточиться не на ожидании уголовного приговора, а на контроле за исполнением судебных решений, действиях приставов и фиксации каждого случая волокиты или отказа со стороны чиновников», — считает она