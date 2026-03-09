×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
21:45, 9 марта 2026

Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Краснодара Александр Сомряков, осужденный на шесть лет за "фейки" про российскую армию, подвергается избиениям и угрозам в колонии, сообщили его родные. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре в 2023 году приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани. В марте 2024 года полиция направила Сомрякову уведомление о прекращении гражданства России, он стал лицом без гражданства

Весной 2022 года 36-летний электрик из Краснодара Александр Сомряков написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники. В августе 2023 года правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политзаключенным Александра Сомрякова и потребовал освободить его.

Александр Сомряков, которого регулярно помещают в карцер по малозначительным поводам в колонии №9 в Хадыженске, в разговоре с родными дал понять, что ему угрожает опасность. По словам жены и матери политзаключенного, Сомряков в сегодняшнем разговоре "прощался" с ними. 

"Ему кто-то угрожает там, потому что он сказал, что его в карцере уже несколько раз закрывали, потом избивали", - приводит слова родных Сомрякова проект "Политзек-Инфо". 

По словам супруги, Александр не смог рассказать детали угроз. "Я его спрашивала, тебе угрожают? Он сразу замолкал. Видимо, стоял кто-то рядом, как я понимаю. Он не мог это говорить и даже с грустью, чуть не с плачем говорил, чтобы я привезла ребенка в последний раз (...) Позвонил утром и прощался. Потом позвонил еще и напрямую говорит, приезжайте с дочкой, я вас последний раз увижу", - рассказали близкие. 

Родные отмечают, что сегодня Александра Сомрякова снова отправили в карцер по сфабрикованному взысканию - у него нашли сломанные наушники, которые ему дали сами сотрудники колонии.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Показать больше