Пожар на подстанции в хуторе Бережном потушен
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Абинском районе Кубани потушен пожар, возникший после падения обломков беспилотника утром 6 марта.
Как писал "Кавказский узел", при атаке беспилотников в ночь с 5 на 6 марта в хуторе Бережном Абинского района начался пожар на подстанции.
В хуторе Бережном Абинского района вечером 6 марта полностью потушен пожар на электроподстанции, который произошел из-за падения обломком беспилотника, пишет "Коммерсант".
По данным властей, возгорание охватило порядка 120 квадратных метров, в его ликвидации участвовали 27 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
