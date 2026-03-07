Боец из Волгоградской области убит на Украине

Василий Красинский из Руднянского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1708 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1707 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Василий Красинский, 1983 года рождени, сообщила 6 марта в своем телеграм-канале администрация Руднянского района.

Подробностей об убитом власти не привели, отметив лишь, что тот погиб 14 декабря 2024 года "при выполнении боевого задания".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1708 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Руднянского района стало известно 1 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Илья Филимонихин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.