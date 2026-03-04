Боец из Камышина убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Вольвач убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1707 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1706 бойцов из Волгоградской области.

Игорь Вольвач убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Камышина. Подробности биографии бойца и обстоятельства смерти не приведены в Telegram-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1707 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина сообщалось 30 января. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убиты Роман Слета и Сергей Карабаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.