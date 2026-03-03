×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
11:08, 3 марта 2026

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Скворцов из Кумылженского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1704 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1703 бойцов из Волгоградской области.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37 28.02.2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит контрактник Максим Скворцов, сообщил 2 марта в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Скворцов родился и вырос в Киквидзенском районе, а в Волгограде окончил колледж, получив профессию специалиста по налогообложению, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1704 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Кумылженского района стало известно 27 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Евгений Подлинев и Олег Еремин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

