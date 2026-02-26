Ходжалинская трагедия

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта армянские вооружённые формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединённых сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (как предполагается, действовавших без приказа командования), взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы.



Имеет место различная оценка событий армянской и азербайджанской сторонами конфликта. Официальный Баку называет называет случившееся одной из страшных трагедий ХХ века и однозначно квалифицирует как геноцид и военное преступление. Официальные лица Армении и Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не отрицая, что при взятии Ходжалы могли иметь место преступления в отношении гражданского населения, относят их к реалиям военного времени. Штурм Ходжалы трактуется как правомерная военная операция по нейтрализации ходжалинского плацдарма, с которого велся ракетный обстрел Степанакерта.

Обстановка в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в конце 1991 – начале 1992 года

Летом 1991 г. конфликт в Нагорном Карабахе перешел в стадию открытой войны. После провала августовского путча в условиях паралича союзных властей, а затем распада СССР армянские боевые отряды развернули наступательные операции по освобождению депортированных в мае - июле 1991 года армянских сел Нагорного Карабаха. В течение осени был освобожден ряд сел в Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО) и в Шаумяновском районе Азербайджана. Оставляя эти села, азербайджанские формирования в ряде случаев поджигали их.

В результате боевых действий армянских вооруженных формирований жители ряда азербайджанских сел в Шаумяновском районе Азербайджана, в Гадрутском, Мардакертском, Аскеранском, в Мартунинском районах НКАО были вынуждены покинуть их. Некоторые села были сожжены нападавшими. Места своего проживания покинуло несколько тысяч азербайджанцев (без учета азербайджанцев, которыми заселили депортированные ранее армянские села). Имели место отдельные случаи тяжкого насилия против мирного населения.

Начиная с конца осени 1991 года, когда азербайджанская сторона предприняла контрнаступление, армянская сторона начала целенаправленные действия против азербайджанских сел. Были изгнаны жители из сел Малибейли, Гушчулар, при этом в результате обстрелов погибли несколько десятков мирных жителей. Обе стороны выдвигали обвинение, что села противника превращены в укрепрайоны, прикрывающие артиллерийские позиции.

2 сентября 1991 года в Степанакерте была проведена "Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов с участием народных депутатов Советов всех уровней". На этой сессии было провозглашено создание "Нагорно-Карабахской Республики в границах нынешней НКАО и сопредельного Шаумяновского района" (НКР).

В декабре был проведен референдум о независимости НКР и выборы в Верховный Совет НКР. В результате выборов, к власти в Нагорном Карабахе пришло новое поколение политиков, более тесно связанное с вооруженными отрядами, не коррумпированное и менее склонное к компромиссам. По их мнению, переговоры о судьбе Нагорного Карабаха без участия представителей НКР в качестве равной договаривающейся стороны недопустимы .

С осени 1991 года в Азербайджане начала формироваться и действовать в Нагорном Карабахе Национальная армия Азербайджана. Продолжали действовать подразделения ОМОН МВД Азербайджанской республики. Помимо этих официальных формирований там же действовали различные отряды, на словах подчиняющиеся Народному Фронту Азербайджана, а на деле не подчиняющиеся никому.

В ноябре образовалась Национально-освободительная армия Арцаха (НОАА), объединяющая, по утверждению ее руководителей, все армянские вооруженные отряды Нагорного Карабаха под единым командованием, подчиненным властям провозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

Начиная с ноября 1991 года азербайджанская сторона начала предпринимать попытки крупных наступательных операций. В декабре подразделения внутренних войск бывшего МВД СССР покинули Карабах (из боевых подразделений бывших союзных войск на территории Нагорного Карабаха оставался только мотострелковый полк 366, дислоцированный в Степанакерте, и батальон химической защиты). В это же время азербайджанские вооруженные формирования начали массированное наступление, которое было в основном отбито. Упорные бои происходили в пригороде Степанакерта — Кркиджане, населенном преимущественно азербайджанцами. Основная масса мирных жителей покинули его еще осенью. В результате боев в январе армяне выбили оттуда азербайджанские отряды, уничтожив ряд огневых позиций, с которых обстреливался Степанакерт, при этом значительная часть домов Кркиджана была сожжена.

Несмотря на преобладание в вооружении и численности, азербайджанская сторона несла значительно большие потери боевого состава. По-видимому, наступательные операции не были подготовлены и были вызваны не столько военной, сколько политической необходимостью.

По свидетельствам независимых наблюдателей, которые встречались в Степанакерте с пленными солдатами Национальной армии Азербайджана, обращение с пленными было чрезвычайно плохим — они страдали от голода, холода, были избиты милицией, раненному офицеру не была оказана необходимая медицинская помощь (ему сделал операцию только русский врач из организации "Врачи без границ"). Практикуется передача пленных в качестве заложников в семьи, члены которых захвачены азербайджанской стороной. По крайней мере один такой заложник был убит, а его тело – изуродовано.

Жилые кварталы как Степанакерта, так и Шуши с конца сентября систематически подвергались обстрелам с использованием артиллерии и модифицированных противоградовых ракет "Алазань". Жертв среди мирного населения, а также разрушений в Степанакерте было значительно больше, чем в Шуше. Это объясняется расположением Степанакерта в долине и большей интенсивностью обстрелов со стороны Шуши. Интенсивность обстрела с азербайджанской стороны в значительной мере объясняется тем, что боеприпасы были получены со складов советской армии, взятых под контроль азербайджанскими формированиями.

Обе стороны объясняли ведение огня по жилым кварталам тем, что не могут из-за рельефа местности впрямую подавить огневые точки противника, и, обстреливая город, вынуждают противоположную сторону прекратить огонь. Мирное население обоих городов страдало не только от обстрелов, но и от отсутствия воды, продовольствия, медикаментов, отопления и освещения.

13 января 1992 года при обстреле города Шаумяновска азербайджанская сторона впервые применила боевую реактивную установку залпового огня "Град", ранее принадлежавшую Советской Армии. Система "Град" предназначена для поражения больших площадей и ее ракеты обладают большой разрушительной силой. С февраля «Град» начал применяться при обстреле жилых кварталов Степанакерта. В результате город имеет колоссальные разрушения, население практически живет в подвалах домов.

От эвакуации населения из зоны военных действий обе стороны на практике как правило отказывались, так как считали, что «эвакуация населения означает подготовку к сдаче территории».

В ходе очередного наступления в конце января азербайджанцами были заняты две армянские деревни: Фарух и Храморт. Оборонявшиеся, вместе с большей частью жителей сел, были вынуждены отойти в горы. Храморт подвергался разграблению, а имущество вывозилось на машинах. Ночью подошедшие армянские отряды снова заняли эти села. Храморт был разорен и подожжен при отступлении членами формирований Азербайджана; в селе были обнаружены 6 трупов стариков (мужчин и женщин) — жителей Храморта, которые не успели или не захотели бежать из села.

Обстановка в районе Ходжалы зимой 1991–1992 гг.

Город Ходжалы расположен в девяти километрах к северо-востоку от Степанакерта. По количеству жителей Ходжалы был вторым после Шуши населенным пунктом Нагорного Карабаха с азербайджанским населением. Его стратегическую важность определяла проходящая через Ходжалы дорога, соединяющая Степанакерт и Аскеран и затем идущая в сторону крупного азербайджанского города Агдам, а также расположенный рядом с Ходжалы единственный аэродром Нагорного Карабаха, способный принимать самолеты.

Начиная с 1988 года Ходжалы неоднократно становился эпицентром конфликта. Армянская сторона неоднократно выступала против того, что власти Азербайджана осуществляли там интенсивное строительство и размещали беженцев-азербайджанцев из Армении, а также турок-месхетинцев, считая это целенаправленной действиями по изменению демографической ситуации в регионе. Население поселка увеличилось с 2135 человек в 1988-м до 6300 в 1991 году, в том числе и за счет беженцев-азербайджанцев из Степанакерта и некоторых других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Ходжалы получил статус города. В Ходжалы располагалось подразделение ОМОН МВД Азербайджанской Республики, которое с 1990 года контролировало аэропорт. Имеются многочисленные свидетельства о насилиях и издевательствах со стороны сотрудников ОМОН над пассажирами и летчиками армянской национальности, пока аэропорт еще функционировал.

С осени 1991 года Ходжалы был практически блокирован армянскими вооруженными формированиями, а после вывода внутренних войск из Нагорного Карабаха установилась полная блокада. В октябре 1991 года армяне отрезали дорогу, соединяющую Ходжалы с Агдамом, и до города стало возможно добираться только на вертолете: короткий перелет из Агдама и затем резкое снижение по спирали

С января 1992 года в Ходжалы не подавалась электроэнергия, не было ни отопления, ни водопроводной воды, не работали телефоны. Часть жителей покинула блокированный город, однако полной эвакуации мирного населения, несмотря на настойчивые просьбы главы исполнительной власти города Эльмана Мамедова, организовано не было. К 13 февраля 1992 года, когда был выполнен последний рейс вертолета в Ходжалы, оттуда в общей сложности эвакуировали не более 300 жителей.

Январское наступление вооруженных сил Азербайджана в сторону поселка Аскеран с армянским населением могло привести к снятию блокады с Ходжалы, однако оно не увенчалось успехом.

25 февраля 1992 года начался штурм Ходжалы армянскими вооруженными формированиями. По некоторым данным, такой выбор даты был приурочен к годовщине погромов в отношении армянского населения в Сумгаите.

Штурм Ходжалы 25–26 февраля 1992 года

Защитники. К моменту штурма в Ходжалы находилось от 2 до 4 тыс. жителей, включая несколько сот защитников города. Ходжалы защищали ополченцы (около 160 человек), сотрудники ОМОН МВД Азербайджанской Республики и солдаты Национальной Армии Азербайджана. По информации, полученной с обеих сторон, в городе находились 3 единицы бронетехники, а также установка "Алазань". По утверждению участников штурма и официальных лиц НКР в Ходжалы находились также 2 реактивные установки залпового огня "Град". Руководство обороной г. Ходжалы обеспечивал командир ОМОНа Ходжалинского аэропорта Алиф Гаджиев.

Участники штурма. Формирования НОАА состояли из отрядов (рот), подчиненных территориальным командирам, а те, в свою очередь, командующему и начальнику штаба, которые были назначены решением Президиума Верховного Совета НКР. Официальные должностные лица неоднократно заявляли, что все армянские вооруженные отряды в Нагорном Карабахе подчинены единому командованию. Устава и единой присяги у отрядов не существовало. Существуют приказы по армии, которые доводятся до бойцов командирами. Однако даже командиры часто не имели этих приказов в письменной форме, из рядовых же бойцов их вообще никто не читал. Единственным документом, регламентирующим поведение членов вооруженных формирований по отношению к мирному населению противной стороны, является Приказ №1 по Национально-освободительной армии Арцаха, в котором категорически запрещается какое-либо насилие над мирным населением противоположной стороны и глумление над трупами противника, однако его содержание рядовые бойцы знали только со слов командиров.

В штурме принимали участие подразделения НОАА при поддержке бронетехники — бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков.

Каких-либо сведений о том, кто конкретно отдал приказ о штурме Ходжалы и кто руководил операцией, получить не удалось. Однако из заявления руководства НКР о том, что оно полностью контролирует положение в Нагорном Карабахе, вытекает, что оно ответственно как за разработку и осуществление операции по взятию Ходжалы, так и за все остальные действия, связанные с решением проблем его населения.

Участие военнослужащих 366 полка Советской Армии. По утверждению практически всех беженцев из Ходжалы, в штурме города принимали участие военнослужащие 366 полка, причем некоторые из них входили в город.

По сведениям, полученным от армянской стороны, в штурме города принимали участие боевые машины 366 полка с экипажами, обстреливавшие Ходжалы, но не входившие непосредственно в город. По утверждению армянской стороны, участие военнослужащих в боевых действиях не было санкционировано письменным приказом командования полка.

Ход штурма. Артиллерийский обстрел Ходжалы начался около 23 часов ночи 25 февраля. При этом прежде всего были уничтожены казарма, находящаяся в глубине жилого массива, и форпосты обороны. Вступление пехотных отрядов в город происходило от 1 часа ночи до 4 часов утра 26 февраля.

По сообщениям членов армянских вооруженных формирований, организованное сопротивление в масштабах всего гарнизона Ходжалы было быстро сломлено. Разрушения в Ходжалы подтверждают факт артобстрела, но не соответствуют разрушениям и повреждениям, характерным для упорных уличных боев. Последний очаг сопротивления был подавлен к 7 часам утра.

Часть населения вскоре после начала штурма стала покидать Ходжалы, пытаясь уйти в сторону Агдама. В некоторых группах бегущих находились вооруженные люди из гарнизона города.

Люди уходили по двум направлениям:

с восточной окраины города на северо-восток вдоль русла реки, оставляя Аскеран слева (именно этот путь, как указывали армянские официальные лица, был оставлен в качестве «свободного коридора»); с северной окраины города на северо-восток, оставляя Аскеран справа (по-видимому, по этому пути ушла меньшая часть беженцев).

Таким образом, Ходжалы покинуло большинство мирных жителей, а примерно 200-300 человек оставались в Ходжалы, спрятавшись в своих домах и подвалах.

В результате обстрела города неустановленное количество мирных жителей погибло на территории Ходжалы во время штурма. Армянская сторона практически отказалась предоставить информацию о количестве погибших таким образом людей.

По сообщениям армянской стороны, атакующие потеряли до 10-12 человек убитыми.

"Свободный коридор" для выхода населения

По утверждению официальных лиц НКР, для выхода мирного населения из Ходжалы был оставлен «свободный коридор», который начинался у восточной окраины города, проходил вдоль русла реки и шел на северо-восток, ведя в сторону Агдама и оставляя Аскеран слева. Ширина коридора составляла 100-200 а местами до 300 м. По мирным жителям и членам военных формирований, выходящим без оружия, и находящимся в пределах данного «коридора», члены армянских вооруженных формирований обещали не вести огонь.

По словам официальных должностных лиц НКР и участников штурма, население Ходжалы в начале штурма было извещено о наличии такого «коридора» при помощи громкоговорителей, установленных на бронетранспортерах. Однако лица, сообщившие эту информацию, не исключали, что большая часть населения Ходжалы могла не услышать сообщения о «свободном коридоре» из- за стрельбы и маломощности громкоговорителей.

Должностные лица НКР сообщили также, что за несколько дней до штурма с вертолетов над Ходжалы разбрасывались листовки, обращенные к населению Ходжалы с призывом воспользоваться «свободным коридором». Однако в подтверждение этого не было предоставлено ни одного экземпляра такой листовки. В Ходжалы также не было обнаружено никаких следов подобных листовок. Опрошенные беженцы из Ходжалы сообщили, что о таких листовках ничего не слышали.

В Агдаме и Баку было опрошено 60 человек, бежавших из Ходжалы во время штурма города. Лишь один человек из опрошенных сообщил, что он знал о существовании «свободного коридора» (ему сообщил об этом «военный» из ходжалинского гарнизона).

За несколько дней до штурма представители армянской стороны неоднократно, используя радиосвязь, сообщали властям Ходжалы о предстоящем штурме и призывали их немедленно полностью вывезти население из города. То, что эта информация была получена азербайджанской стороной и передана в Баку, подтверждено в публикациях бакинских газет ("Бакинский рабочий").

На существование "коридора" указывают и цитировавшиеся в газете "Русская мысль» от 3 апреля 1992 года слова ходжалинского главы исполнительной власти Эльмана Мамедова: "Мы знали, что этот коридор предназначен для выхода мирного населения...".

Судьба жителей Ходжалы

По официальным данным азербайджанской стороны, всего в ходе штурма Ходжалы и последовавших за ним событий: .

Убито 613 человек (из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых);

8 семей уничтожены полностью;

25 детей потеряли обоих родителей;

130 детей потеряли одного родителя;

Ранено - 487 человека (из них 76 детей);

Люди побывавшие в заложниках - 1275 человека;

Пропало без вести - 150 человек;

Причинен ущерб государству и личному имуществу граждан оцениваемый в 5 млрд. рублей (в ценах на 01.04.92 года).

Оценивая общее количество погибших жителей Ходжалы, следует учесть, что люди гибли не только при обстреле беженцев (часть тел погибших таким образом людей была вывезена в Агдам), но и замерзали при блужданиях по горам. Точно установить количество замерзших жителей Ходжалы не представляется возможным. По сообщению газеты "Карабах" от 26.03.92 г., комиссия помощи беженцам из Ходжалы выдала пособия 476 семьям погибших.

Вскоре после начала штурма жители в панике устремились из города. Люди не успевали взять самое необходимое — многие из бежавших были легко одеты (в результате чего получили обморожение разной степени), у многих беженцев, опрошенных в Баку и Агдаме отсутствовали даже документы.

В конце феврале и начале марта 2024 года при раскопках в Ходжалы были обнаружены останки десяти человек, в том числе двух детей. По сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны. По словам представителей правоохранительных органов, на обнаруженных останках есть признаки насилия.

Беженцы, уходившие по "свободному коридору". Большой поток жителей устремился из города вдоль русла реки. В некоторых группах беженцев находились вооруженные люди из гарнизона города. Эти беженцы, идущие по "свободному коридору", на территории, примыкающей к Агдамскому району Азербайджана, были обстреляны, в результате чего много людей погибло. Оставшиеся в живых беженцы рассеялись. Бегущие натыкались на армянские заставы и подвергались обстрелам. Часть беженцев все же сумела пройти в Агдам; часть, в основном женщины и дети (точное количество установить невозможно), замерзла во время скитаний по горам; часть, по показаниям прошедших в Агдам, была пленена у сел Пирджамал и Нахичеваник. Есть показания уже обменянных жителей Ходжалы, что некоторое количество плененных было расстреляно.

Место массовой гибели беженцев, а также тела убитых были засняты на видеопленку, когда азербайджанские подразделения проводили операцию по вывозу тел на вертолетах в Агдам. Из отснятых кадров следует, что тела убитых были рассеяны на значительной площади. Среди тел, заснятых в месте массовой гибели, большую часть составляли тела женщин и людей пожилого возраста, среди убитых были также и дети. Вместе с тем, среди убитых были также люди в форме. В целом, на видеопленке зафиксировано несколько десятков тел.

Можно полагать, что до места массовой гибели беженцы из Ходжалы, учитывая бездорожье и физические возможности массы людей, могли дойти примерно за 7-8 часов (путь по шоссе, идущему примерно параллельно зоне "свободного коридора", занимает около 2 часов). Таким образом, обстрел беженцев происходил уже на рассвете.

Официальные представители НКР и члены армянских вооруженных отрядов объясняли гибель мирных жителей в зоне "свободного коридора" тем, что вместе с беженцами уходили вооруженные люди, которые стреляли по армянским заставам, вызывая ответный огонь, а также попыткой прорыва со стороны основных азербайджанских сил. По словам членов армянских вооруженных отрядов, азербайджанскими формированиями со стороны Агдама была предпринята попытка вооруженного прорыва по направлению "свободного коридора". В момент, когда армянские заставы отбивали атаку, к ним в тыл подошли первые группы беженцев из Ходжалы. Вооруженные люди, находящиеся среди беженцев, открыли огонь по армянским заставам. Во время боя был уничтожен один пост (2 человека убиты, 10 человек ранены), однако бойцы другого поста, о существовании которого не подозревали азербайджанцы, с близкого расстояния открыли огонь по людям, идущим из Ходжалы.



По показаниям беженцев из Ходжалы вооруженные люди, идущие в потоке беженцев, вступали в перестрелки с армянскими заставами, но каждый раз стрельбу начинала первой армянская сторона.

Беженцы, уходившие по пути с северной окраины города на северо-восток. Обстрелам подвергались также и группы беженцев, идущих с северной окраины города на северо-восток, оставляя Аскеран справа.

В журнале санитарного поезда в г. Агдаме, через который проходили почти все пострадавшие жители и защитники Ходжалы, зафиксировано 598 раненных и обмороженных (причем обмороженных - большинство). Там же зафиксирован случай скальпирования живого человека.

Есть сведения, приводимые Томасом де Ваалом, что командующий обороной Ходжалы Гаджиев убеждал мирных жителей уходить в Агдам, обещая дать им для защиты отряды ОМОНа, которые сопровождали бы их до самого города. Ночью огромная толпа людей побежала по колено в снегу через лес и начала спускаться в долину речки Гаргар. Ранним утром жители Ходжалы в сопровождении немногочисленных омоновцев вышли на равнину недалеко от армянской деревни Нахичеваник. Здесь их шквалом огня встретили армянские бойцы, засевшие на горных склонах прямо над равниной. Милиционеры открыли ответный огонь, но силы были очень неравны, и их перестреляли. К месту ужасающей бойни прибывали все новые и новые беженцы.

Хиджран Алекперова, бывшая жительница Ходжалы, рассказала представителю правозащитной организации "Хьюман райтс уотч": "Мы добрались до Нахичеваника к девяти утра. Там было поле, на нем лежало много убитых. Наверное, их было сто человек. Я не пыталась их сосчитать. Меня на этом поле ранили. Гаджиева Алифа подстрелили, и я хотела ему помочь. Пуля попала мне в живот. Я видела, откуда они стреляли. Я видела много трупов на этом поле. Они были убиты совсем недавно - у них еще не изменился цвет кожи".

Вспоминает Сергей Бондарев, русский, житель Ходжалы: "Выбрать безопасный путь оказалось труднее всего. Решили придерживаться газопровода, но, пройдя три-четыре километра, обнаружили, что дорога ведет в Аскеран. Туда же вела и электролиния. Оставалось одно – пробираться через лес. Я уже выбился из сил, поэтому, несмотря на протесты жены, заставил ее идти дальше с людьми, обещая, что, как только наберусь сил, догоню их. Вскоре я действительно догнал их, но жены среди них не было. Вдруг со стороны Аскерана стали раздаваться выстрелы. Шедшие впереди цепочкой люди один за другим начали падать. Я взглянул на часы – единственную вещь, которую мне удалось захватить с собой. было ровно 6.10 утра. Но ходжалинцы продолжали идти навстречу врагу, так как другого выхода не было. Среди женщин и детей я заметил жену. Начал кричать, чтобы они ложились на землю. Это было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие, вооруженные до зубов армянские парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по глубокому снегу" .

Судьба жителей, оставшихся в городе. После того как город был занят армянскими вооруженными формированиями, в нем оставалось около 300 мирных жителей, в том числе и 86 турок-месхетинцев.

По показаниям жителей, участников штурма, официальных должностных лиц НКР и представителей средств массовой информации, находившихся в это время в районе Ходжалы, все оставшиеся жители были взяты в плен и в течение трех суток доставлены в Степанакерт (ИВС и помещение автоколонны), в КПЗ в Красном селе и изолятор г. Аскерана. Некоторые по разрешению руководства НКР были взяты в частные дома армянских семей, родственники которых находились в заключении на территории Азербайджана.

По заявлению официальных должностных лиц НКР, все женщины и дети были безвозмездно в течение недели переданы азербайджанской стороне.

По сведениям, полученным от обеих сторон, к 28 марта 1992 г. азербайджанской стороне было передано свыше 700 пленных жителей Ходжалы, задержанных как в самом городе, так и по пути в Агдам. Основную массу среди них составляли женщины и дети.

Вместе с тем, имеются показания жителей Ходжалы, что женщины и дети, также как и мужчины, содержались в качестве "обменного материала". Эти показания подтверждаются личными наблюдениями представителей ПЦ "Мемориал"*: на 13 марта в г. Аскеран еще находились в качестве заложников жители Ходжалы, в том числе женщины и молодые девушки. Имеются достоверные свидетельства о том, что женщины насильственно удерживались в Аскеране и позднее этой даты.

Условия содержания пленных защитников и жителей Ходжалы. При осмотре наблюдателями «Мемориала*» ИВС г. Степанакерта, где содержатся пленные жители Ходжалы и пленные члены азербайджанских вооруженных формирований (всех их в зоне конфликта определяют как «заложников») было установлено, что условия их содержания крайне неудовлетворительны. Внешний вид содержащихся в ИВС азербайджанцев свидетельствовал, что они получают крайне скудное питание, у них есть явные признаки истощения. Была получена устная информация, что заключенных регулярно избивали. Следует также отметить, что наблюдателям предоставили возможность осмотреть лишь часть заключенных.

По показаниям взятых в плен и затем обменянных жителей и защитников Ходжалы, мужчины подвергались избиениям. В большинстве показаний отмечалось, что женщин и детей, в отличие от мужчин, не били. Однако имеются показания, подтвержденные врачами Баку и Агдама, о случаях изнасилований, в том числе — несовершеннолетних.

Имущество жителей Ходжалы. Бежавшие жители Ходжалы не имели возможность взять с собой даже самый необходимый минимум своего имущества. Жителям, уводимым из Ходжалы членами армянских вооруженных формирований, не предоставлялась возможность забрать с собой хотя бы часть его. Оставленное имущество вывозилось жителями Степанакерта и близлежащих населенных пунктов. По решению Верховного Совета НКР дома в Ходжалы заселяются нуждающимися армянами, для чего им выдаются номера.

Реакция официальных властей на ходжалинские события

Верховный Совет НКР выступил с заявлением, где высказал сожаление о случаях жестокости при взятии Ходжалы. Однако никаких попыток расследования преступлений, связанных с взятием Ходжалы, предпринято не было. При этом официальные должностные лица не отрицали, что при взятии Ходжалы могли иметь место зверства, так как среди членов армянских вооруженных отрядов есть озлобленные люди, чьи родственники были убиты азербайджанцами, а также лица с уголовным прошлым.

В интервью "Независимой газете" за 2 апреля 1992 года к тому времени ушедший в отставку президент Азербайджана Аяз Муталибов возложил ответственность за преступление на неназванные силы, добивающиеся его отставки. По мнению Томаса де Ваала, таким образом он пытался приуменьшить свою роль в неспособности защитить город.

Сотрудник армянской полиции майор Валерий Бабаян считает, что главным мотивом тех событий была личная месть. Он сказал американскому журналисту Полу Куинн-Джаджу, что многие участвовавшие в нападении на Ходжалы, "были родом из Сумгаита и других подобных мест".

Когда армянского военачальника Сержа Саркисяна попросили рассказать о взятии Ходжалы, он осторожно ответил: "Мы предпочитаем об этом вслух не говорить". Что касается числа жертв, то, по его словам, "многое было преувеличено", да и убегавшие азербайджанцы оказали вооруженное сопротивление.

Однако по поводу происшедших событий Саркисян высказался честнее и более жестко: "Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло. И надо еще принимать во внимание, что среди тех мальчиков были люди, бежавшие из Баку и Сумгаита".

Данная оценка позволяет предположить, что массовые убийства в Ходжалы явились, пусть хотя бы и отчасти, преднамеренным актом устрашения.

Правовая оценка событий в Ходжалы 25–26 февраля 1992 года

Одними из первых дали правовую оценку событиям в Ходжалы сотрудники Правозащитного центра «Мемориал»*. Проведя собственное расследование, собрав и обобщив значительные объемы информации, правозащитники пришли к следующим выводам.

При осуществлении военной операции по захвату г.Ходжалы имели место массовые случаи насилия над мирным населением города.

Информация о наличии "свободного коридора" не была доведена до сведения основной массы жителей Ходжалы.

Оставшееся в Ходжалы после занятия его армянскими отрядами мирное население было депортировано. Эти действия производились организованно, многие из депортированных содержались в Степанакерте, что явно указывает на соответствующее распоряжение властей НКР.

Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне «свободного коридора» и прилегающей территории, не может быть оправдано никакими обстоятельствами.

Захват и удерживание в качестве «заложников» мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин, находится в явном противоречии с декларированной властями НКР готовностью безвозмездно передать азербайджанской стороне всех мирных жителей Ходжалы.

Условия содержания «заложников» были крайне неудовлетворительны, имело место насилие над удерживаемыми жителями Ходжалы.

Жители Ходжалы были незаконно лишены своего имущества, которое было присвоено жителями Степанакерта и окрестных населенных пунктов. Власти НКР легализовали такое присвоение чужого имущества, выдавая ордера на вселение в дома, принадлежащие бежавшим и депортированным жителям Ходжалы.

В штурме Ходжалы принимали участие военнослужащие 366 мотострелкового полка, принадлежащего к войскам Содружества Независимых Государств. Факты участия военнослужащих СНГ в военных операциях и боевых действиях в регионе конфликта, а также факты передачи военного имущества формированиям конфликтующих сторон требуют специального расследования.

Исходя из сказанного выше, Правозащитный центр "Мемориал"* констатировали, что в ходе штурма г. Ходжалы действия армянских вооруженных формирований Нагорного Карабаха по отношению к мирным жителям Ходжалы находятся в грубом противоречии с Женевской конвенцией, а также со следующими статьями Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12. 1948 г.):

статьей 2, провозглашающей, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении... языка, религии, ... национального ... происхождения ... или иного положения»;

статьей 3, признающей право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;

статьей 5, запрещающей жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение;

статьей 9, запрещающей произвольные аресты, задержания или изгнания;

статьей 17, провозглашающей право каждого человека на владение имуществом и запрещающая произвольно лишать человека его имущества.

Действия вооруженных формирований грубейшим образом противоречат Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 14.12 1974 г.).

Прокуратура Азербайджана, проведя собственное расследование событий в Ходжалы, квалифицировала действия организаторов и исполнителей этой трагедии как геноцид и военное преступление .

В письменной декларации № 324, 30 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из Албании, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Люксембурга, Македонии, Норвегии, Польши и Турции, заявили, что "26 февраля 1992 года, армяне вырезали население Ходжалы и полностью уничтожили город" и обратились к Ассамблее с призывом признать резню в Ходжалы частью "геноцида, проводимого армянами против азербайджанского населения" .

В 2010 году парламентская ассамблея Организации Исламской конференции приняла документ, согласно которому парламентам 51 государства рекомендовано признать Ходжалинскую трагедию преступлением против человечности .

События в Ходжале признаны массовой резней в 20 штатах США, а также в нескольких странах (Пакистан в 2012 году, Судан в 2014 году, Израиль в 2015 году). В ряде стран резня считается геноцидом азербайджанского населения: Мексика, Турция, Колумбия, Гватемала .

Мемориалы в память о Ходжалинской трагедии возведены в Турции (Анкара, 2011 год; Ушак, 2014 год) и Германии (Берлин, 2011 год).

* внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован по решению суда.

