Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда

Бывший госминистр Нагорного Карабаха, осужденный в Баку на 20 лет лишения свободы, отказался от подачи апелляционной жалобы, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Рубена Варданяна. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. На заседании присутствовал адвокат, предоставленный Варданяну властями Азербайджана. Суд бездоказательно признал Варданяна виновным, но надежды на справедливое разбирательство и не было, заявили близкие осужденного.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года 1 . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Рубен Варданян принял решение не подавать апелляционную жалобу на приговор, заявили его близкие. "Это решение не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты. Это осознанный отказ легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия", - цитирует сегодня заявление семьи Варданяна News.am.

Апелляция имеет смысл, если существует возможность исправить ошибки суда первой инстанции, пояснили близкие осужденного. "Но когда нарушения носят системный характер и затрагивают фундаментальные принципы правосудия, апелляция превращается в ещё один инструмент легитимации незаконного преследования. Подача апелляции в этих условиях означала бы признание того, что судебный процесс хоть как-то соответствовал минимальным требованиям права. Это далеко не так", - указали они.

Это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе

По их словам, Рубен Варданян "отказывается участвовать в имитации" правового процесса. "Он не признаёт вынесенный приговор юридическим актом правосудия и считает его частью политически мотивированного и противоправного преследования, которое не что иное, как отказ в правосудии. Отказ от апелляции – это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе", - заявили родственники Варданяна, подчеркнув, что продолжат "добиваться справедливости через международные правовые механизмы".

Начало и конец непризнанной Республики Арцах Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования.

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решение проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.

Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

