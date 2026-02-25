×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:08, 25 февраля 2026

Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда

Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха, осужденный в Баку на 20 лет лишения свободы, отказался от подачи апелляционной жалобы, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Рубена Варданяна. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. На заседании присутствовал адвокат, предоставленный Варданяну властями Азербайджана. Суд бездоказательно признал Варданяна виновным, но надежды на справедливое разбирательство и не было, заявили близкие осужденного.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Рубен Варданян принял решение не подавать апелляционную жалобу на приговор, заявили его близкие. "Это решение не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты. Это осознанный отказ легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия", - цитирует сегодня заявление семьи Варданяна News.am.

Апелляция имеет смысл, если существует возможность исправить ошибки суда первой инстанции, пояснили близкие осужденного. "Но когда нарушения носят системный характер и затрагивают фундаментальные принципы правосудия, апелляция превращается в ещё один инструмент легитимации незаконного преследования. Подача апелляции в этих условиях означала бы признание того, что судебный процесс хоть как-то соответствовал минимальным требованиям права. Это далеко не так", - указали они.

Это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе

По их словам, Рубен Варданян "отказывается участвовать в имитации" правового процесса. "Он не признаёт вынесенный приговор юридическим актом правосудия и считает его частью политически мотивированного и противоправного преследования, которое не что иное, как отказ в правосудии. Отказ от апелляции – это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе", - заявили родственники Варданяна, подчеркнув, что продолжат "добиваться справедливости через международные правовые механизмы".

Стоп-кадр видео
19:42 19.09.2024
Начало и конец непризнанной Республики Арцах
Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования.

Напомним, Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решение проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.

Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: https://musavat.biz/ru
11:07, 17 февраля 2026
Варданян осужден на 20 лет лишения свободы
Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ
05:05, 12 февраля 2026
Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде
Пленные карабахские лидеры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:30, 11 февраля 2026
Азербайджанские пользователи соцсети отреагировали на призыв выдать Армении осужденных лидеров НКР
Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:57, 10 февраля 2026
Завершено судебное следствие по делу Варданяна
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
24 февраля 2026, 23:38
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge
24 февраля 2026, 21:46
Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер

Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
24 февраля 2026, 18:43
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов
24 февраля 2026, 15:52
Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше