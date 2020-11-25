Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район

25 ноября 2020, 00:51

После вывода военных Нагорного Карабаха с территории Кельбаджарского (Карвачарского) района сегодня, 25 ноября на его территорию вошли подразделения азербайджанской армии.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха 14 ноября сообщили о пересмотре сроков передачи города Карвачар (азербайджанское название Кельбаджар - прим. "Кавказского узла") азербайджанской стороне. Военные Нагорного Карабаха, по данным на 24 ноября, выведены из Карвачарского района, исход жителей накануне передачи этих территорий под контроль Баку продолжается, перед отъездом переселенцы поджигают дома, офисы и объекты инфраструктуры. 24 ноября также стало известно, что жители района покинули населенные пункты. При этом жители Нагорного Карабаха высказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара (Кельбаджара) Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район (армянское название - Карвачарский район), сообщило минобороны Азербайджана около 01.00 по местному времени (00.00 мск) 25 ноября.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской республики, Российской Федерации и премьер-министром республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Для обеспечения движения азербайджанских подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск, также отмечается в сообщении.