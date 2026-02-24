Названо имя убитого на Украине военного из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед-Басир Албогачиев из Назрановского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 181 военного из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 180 бойцов из Ингушетии.

Церемония установки именной парты в память о Магомеде-Басире Албогачиеве прошла в основной общеобразовательной школе села Али-Юрт, отчиталась администрация Назрановского района в Telegram-канале.

Магомед-Басир Албогачиев родился 25 июня 1998 года в селе Али-Юрт в многодетной семье. Окончил школу в родном селе. В 2016–2017 годах прошел срочную службу в рядах российской армии. В апреле 2022 года заключил контракт с командованием Южного военного округа и был направлен в зону боев на Украине. Службу проходил стрелком-зенитчиком в составе 503-го полка. 21 января 2025 года семье было официально сообщено о гибели Магомед-Басира.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 181 бойца из Ингушетии.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Назрановского района стало известно 8 марта 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Хусейн Дошхаклоев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".