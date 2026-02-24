Трое полицейских арестованы по делу об избиении задержанного в Назрани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции в Ингушетии необоснованно задержали водителя и несколько раз избили его, мужчине потребовалась помощь врачей, заявили следователи. Суд отправил троих подозреваемых под арест.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года были задержаны и арестованы четверо полицейских из Малгобека, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. По версии следствия, они необоснованно задержали 31-летнего мужчину и избили, требуя признаться в незаконном обороте наркотиков. Также они обвинены в вымогательстве денег и права на квартиру мужчины. Дело было передано в суд.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в октябре 2023 года.

В Назрани начато расследование уголовного дела по п. «а», «в» и «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Ингушетии.

По версии следствия, 10 января в Назрани сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль местного жителя для проверки документов.

По пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары

"Несмотря на отсутствие законных оснований для применения физической силы, задержания или изъятия транспортного средства, фигуранты поместили водителя указанного автомобиля в служебный автомобиль, где по пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары руками по различным частям тела", - говорится в сообщении.

В отделе полиции силовики снова "нанесли потерпевшему множественные удары по различным частям тела", в результате чего ему потребовалась помощь врачей в медучреждении, заявили следователи.

Трое подозреваемых задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. "Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ 1 МВД по Республике Ингушетия", - отмечается в публикации.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2023 года Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему полицейскому Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условного лишения свободы, апелляционная инстанция ужесточила наказание до двух лет колонии-поселения.

Уголовное дело Мержоева было возбуждено после того, как в январе 2022 года силовики задержали жителя Магаса Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В отделе полиции Мержоев подошел к задержанному и потребовал встать на колени, а после отказа избил Дербичева.

В мае 2024 года Магасский райсуд обязал МВД выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда человеку, избитому Амираном Мержоевым.