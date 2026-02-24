×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:55, 24 февраля 2026

Трое полицейских арестованы по делу об избиении задержанного в Назрани

Сотрудники полиции в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции в Ингушетии необоснованно задержали водителя и несколько раз избили его, мужчине потребовалась помощь врачей, заявили следователи. Суд отправил троих подозреваемых под арест.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года были задержаны и арестованы четверо полицейских из Малгобека, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. По версии следствия, они необоснованно задержали 31-летнего мужчину и избили, требуя признаться в незаконном обороте наркотиков. Также они обвинены в вымогательстве денег и права на квартиру мужчины. Дело было передано в суд.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в октябре 2023 года.

В Назрани начато расследование уголовного дела по п. «а», «в» и «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Ингушетии.

По версии следствия, 10 января в Назрани сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль местного жителя для проверки документов.

По пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары

"Несмотря на отсутствие законных оснований для применения физической силы, задержания или изъятия транспортного средства, фигуранты поместили водителя указанного автомобиля в служебный автомобиль, где по пути следования в отдел полиции нанесли ему множественные удары руками по различным частям тела", - говорится в сообщении.

В отделе полиции силовики снова "нанесли потерпевшему множественные удары по различным частям тела", в результате чего ему потребовалась помощь врачей в медучреждении, заявили следователи.

Трое подозреваемых задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. "Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Ингушетия", - отмечается в публикации.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2023 года Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему полицейскому Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условного лишения свободы, апелляционная инстанция ужесточила наказание до двух лет колонии-поселения.

Уголовное дело Мержоева было возбуждено после того, как в январе 2022 года силовики задержали жителя Магаса Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В отделе полиции Мержоев подошел к задержанному и потребовал встать на колени, а после отказа избил Дербичева.

В мае 2024 года Магасский райсуд обязал МВД выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда человеку, избитому Амираном Мержоевым.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:54, 24 февраля 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции
07:54, 24 февраля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:55, 24 февраля 2026
Атака БПЛА зафиксирована в двух районах Ростовской области
00:03, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
21:38, 23 февраля 2026
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:42, 23 февраля 2026
63 азербайджанских семьи вернулись в четыре села Агдеринского района
Все события дня
Новости
Участники митинга памяти жертв депортации ингушского народа. Назрань, 23 февраля 2026 года. Фото из телеграм-канала правительства Ингушетии https://t.me/pravitelstvori/24568
02:43, 24 февраля 2026
Участники траурного митинга в Ингушетии призвали чтить память жертв депортации
Акция в память о депортации ингушей в Назрани. 23 февраля 2026 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DVGL7fqiAfg/?img_index=12 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17:40, 23 февраля 2026
Массовая акция в память о депортации ингушей прошла в Назрани
Люди у мемориального комплекса в селении Новокули (Ярыксу). 23 февраля 2026 г. Скриншот видео очевидца предоставленный "Кавказскому узлу"
15:53, 23 февраля 2026
Сотни чеченцев Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Вокзал Бишкека. Жители чеченского села Юрт-Аух перед возвращением домой. 1957 г. Фото: Wikimedia Commons
11:58, 23 февраля 2026
Жители Ингушетии и Чечни отмечают день памяти жертв депортации
20:10, 22 февраля 2026
Адвокаты оценили шанс обвинительного приговора ингушским имамам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
23 февраля 2026, 22:12
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз

Стоп-кадр: "Пробитая цистерна водоснабжения в селе Турумовка Дагестана". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
23 февраля 2026, 18:43
Жалобы сельчан в Дагестане на некачественное водоснабжение заинтересовали Бастрыкина

На месте перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Февраль 2026 г. Фото: https://www.golosarmenii.am
23 февраля 2026, 10:59
Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице

Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше