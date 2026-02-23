Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

Мурадин Конов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 183 военных из Карачаево-Черкесии.

Об открытии "парты Героя" с именем убитого на Украине Мурадина Конова в школе аула Малый Зеленчук сообщила администрация Хабезского района в Telegram-канале.

Конов родился 19 декабря 1982 года в ауле Малый Зеленчук Хабезского района. После окончания школы он поступил в институт по специальности экономист-бухгалтер. После учебы он начал работу в военной части станицы Зеленчукская, где проработал 10 лет. С 26 февраля 2022 года участвовал в боевых действиях на Украине. 14 марта 2025 года Конов был убит в бою. Награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу" (посмертно), говорится в сообщении администрации.

19 декабря 2024 года стало известно, что в военной операции на Украине убит уроженец Хабезского района Марат Жужуев.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 183 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

