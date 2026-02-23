×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
21:38, 23 февраля 2026

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурадин Конов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 183 военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля в военной операции на Украине убиты как минимум 182 бойца из Карачаево-Черкесии.

Об открытии "парты Героя" с именем убитого на Украине Мурадина Конова в школе аула Малый Зеленчук сообщила администрация Хабезского района в Telegram-канале.

Конов родился 19 декабря 1982 года в ауле Малый Зеленчук Хабезского района. После окончания школы он поступил в институт по специальности экономист-бухгалтер. После учебы он начал работу в военной части станицы Зеленчукская, где проработал 10 лет. С 26 февраля 2022 года участвовал в боевых действиях на Украине. 14 марта 2025 года Конов был убит в бою. Награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу" (посмертно), говорится в сообщении администрации.

19 декабря 2024 года стало известно, что в военной операции на Украине убит уроженец Хабезского района Марат Жужуев.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 183 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Автор: "Кавказский узел"

