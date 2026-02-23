Жалобы сельчан в Дагестане на некачественное водоснабжение заинтересовали Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Турумовка пользуются водой из артезианской скважины, но емкость, в которой она хранится, давно пришла в негодность. Ввиду отсутствия реакции на жалобы жителей со стороны администрации, было возбуждено уголовное дело.

Сельчане в Дагестане пожаловались, что цистерна, в которой хранится вода из артезианского колодца, давно пришла в негодность. Она протекает, вода заливает улицы, конструкция может рухнуть в любой момент. Если это случится, село останется без источника воды.

Публикацию с фотографиями пробитой емкости и аварийного состояния конструкции разместил 23 февраля Telegram-канал @chernovik.net, насчитывающий более 46 тысяч подписчиков. Публикация к 18.00 мск набрала более трех тысяч просмотров.

По факту жалобы сельчан председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей на качественное водоснабжение, сообщил информационный центр в Telegram-канале.

"Длительное время цистерна, в которой хранится вода из артезианской скважины, находится в аварийном состоянии. В результате протечек жизненно важный коммунальный ресурс затапливает прилегающую территорию, существует риск обрушения емкости, что приведет к прекращению водоснабжения домовладений граждан. Мер к устранению нарушений не принимается", - говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело. Следователями будет проведена проверка, по результатам которой, будет представлен доклад, сообщает Следком Дагестана.

Позже администрация Тарумовского района пояснила, что проблема с данной артезианской скважиной была выявлена в конце 2025 года, в ходе проведения инвентаризации всех артезианских скважин на территории Тарумовского района, и она включена в план мероприятий проведения ремонтных работ на 2026 год.

"В рамках мероприятий по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей и артезианских скважин на 2026 год запланированы комплексные работы по замене накопительного резервуара и частичному обновлению водопроводных магистралей вокруг артезианской скважины", - отчиталась администрация.

"Кавказский узел" также писал, что следователи провели обыски в коммерческой организации, занимающейся водоснабжением и водоотведением, в рамках расследования дела о халатности при обеспечении водой жителей Каспийска.

Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.