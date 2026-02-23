Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Илья Кочиев из Моздокского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 547 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 546 бойцов из Северной Осетии. В тот день администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции убит Федор Плетнев.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит житель Моздокского района Илья Кочиев, сообщила 22 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Согласно публикации, 7 марта 2026 года Кочиеву исполнилось бы 20 лет. Подробности биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 547 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что батальон не осуществлял выплаты в связи с гибелью военнослужащего.