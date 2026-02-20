Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший участник СВО Рустам Ногмов приговорен к 15 годам заключения за убийство пенсионерки из Нальчика Нины Селезневой, также суд постановил взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона рублей. Защита потерпевших назвала приговор справедливым.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Ногмов полностью признал вину в убийстве пенсионерки Нины Селезневой, заявил обвинитель на процессе в Нальчике. Сам Ногмов в последнем слове попросил суд "не наказывать его строго". Адвокат призвал не учитывать награды Ногмова в деле об убийстве пенсионерки из Нальчика

30 января 2025 года Рустам Ногмов, находясь на территории парковой зоны в Нальчике, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без явного повода нанес руками и ногами незнакомой 86-летней женщине множественные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он надругался над телом умершей. В конце ноября 2025 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего нальчанина Ногмова.

Сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии состоялось оглашение приговора по делу об убийстве нальчанки Нины Селезневой.

Суд приговорил Рустама Ногмова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, штрафу в размере 25 тысяч рублей, а также ограничению свободы сроком на два года после отбытия наказания

Моральный вред суд удовлетворил в размере 3 миллиона рублей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат потерпевших Алексей Шак, комментируя приговор, назвал его «законным и справедливым». При этом он не исключил, что приговор будет обжалован стороной защиты. Решение об этом будет принимать потерпевший, супруг Селезневой, после получения текста приговора.

Напомним, обстоятельствами, смягчающими наказание, прокурор попросил считать признание вины, участие в боевых действиях и наличие госнаграды. Отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения.