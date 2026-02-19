Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Костромитин из Камышина убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1688 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1687 бойцов из Волгоградской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

О том, что Денис Костромитин убит в военной операции сообщила сегодня администрация Камышина в Telegram-канале. Подробностей биографии и смерти бойца администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1688 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 16 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Антон Соколов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".