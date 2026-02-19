Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Денис Костромитин из Камышина убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1688 бойцов из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1687 бойцов из Волгоградской области.
О том, что Денис Костромитин убит в военной операции сообщила сегодня администрация Камышина в Telegram-канале. Подробностей биографии и смерти бойца администрация в сообщении не привела.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1688 бойцов из Волгоградской области.
Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 16 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Антон Соколов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
