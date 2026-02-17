Волгоградский активист подвергся задержанию у памятника жертвам репрессий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Владимир Тельпук был задержан с цветами у памятника жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» в Волгограде в годовщину смерти политика Алексея Навального*. Он провел в полиции около часа и был освобожден без протокола.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля участник акции возложения цветов в годовщину смерти Алексея Навального* провел в волгоградском ОВД более двух часов. Андрей рассказал, что силовики отпустили без составления протокола, так и не назвав причину задержания.

16 февраля 2024 года политик Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Владимир Тельпук подошел к памятнику жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» около 20.00 мск 16 февраля. По словам активиста, дул сильный ветер и у памятника никого не было, но при приближении к монументу он заметил автомобиль ДПС, припаркованный неподалеку.

Как рассказал сам Тельпук, сначала он подошел к монументу без цветов и полицейские на это никак не отреагировали. Тогда активист вернулся к своей машине, взял букет цветов и вновь подошел к памятнику, где возложил цветы на постамент и сделал несколько фотографий.

В этот момент к нему подбежали двое полицейских и трое мужчин в гражданской одежде. По словам Тельпука, они потребовали предъявить документы.

«Мне сказали, что я похож на человека, которого они ищут по ориентировке и мне надо с ними проехать в отдел. В 4-м отделе полиции они проверили мои документы и опросили. Спросили, где я живу. Ответил, что в Красноармейском районе. Спросили, что делаю в Центральном районе города. Коротко ответил», - рассказал Владимир корреспонденту «Кавказского узла».

Активист усомнился в обоснованности проверки, отметив, что разглядеть его лицо в темное время суток с расстояния более 20 метров полицейским было сложно.

«До возложения цветов я несколько раз подходил к памятнику без цветов, реакции не было. Только после того, как я подошел к памятнику с цветами, сотрудники оживились и подошли ко мне. В отделе мы оказались где-то в 20.20 мск. Протокол не составляли, примерно через час меня отпустили. Других людей, возлагавших цветы, я не видел. Полицейские сидели в машине с проблесковыми маячками а которые “по гражданке” - были в засаде», - сообщил Владимир Тельпук.

16 февраля 2025 года, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси. В Волгограде в этот день активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, несколько человек было задержано. Так, член партии "Яблоко" Александр Ефимов был арестован на 15 суток за демонстрацию портрета Навального, а политик Илья Кравченко (внесен в реестр иноагентов) получил 14 суток административного ареста за сопротивление силовикам при задержании.

"Кавказский узел" также писал, что активист Владимир Тельпук неоднократно проводил одиночные пикеты в центре Волгограда. Так, 13 ноября 2021 года он потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах, а 11 декабря того же года выступил в защиту уволенного директора природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". В августе 2023 года Тельпук провел одиночный пикет без плакатов, приуроченный к годовщине отравления Алексея Навального. В июне 2024 года силовики провели у него дома обыск, объяснив это следствием по делу бывшего координатора сторонников Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, а в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным токсином. 14 февраля эти страны распространили заявление о том, что анализы подтвердили наличие в организме Навального эпибатидина - токсина, который содержится в ядовитых древесных лягушках Южной Америки и в России в природе не встречается. "Россия утверждала, что Навальный умер естественной смертью. Но, учитывая токсичность эпибатидина и сообщенные симптомы, отравление, скорее всего, стало причиной его смерти. Навальный умер, находясь в заключении, а это значит, что у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд", - говорится в заявлении.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.