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15:33, 17 февраля 2025

Оппозиционер Ефимов арестован в Волжском на 14 суток

Александр Ефимов. Фото: https://www.yabloko.ru/regnews/Rostov/2024/06/27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском приговорил члена партии "Яблоко" Александра Ефимова к административному аресту за демонстрацию портрета Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно о задержании члена федерального бюро партии "Яблоко", жителя Волжского Александра Ефимова. По данным источника, Ефимову инкриминировали "демонстрацию экстремистской символики", при этом политик не собирался участвовать в акции памяти Алексея Навального в Волгограде.

16 февраля, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси.

Сегодня в горсуде Волжского состоялось заседание по делу Александра Ефимова, который 16 февраля возложил цветы и портрет Навального к подножию памятника жертв политических репрессий в Волжском, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности человек, присутствовавший в зале суда.

По его словам, Ефимов был задержан на вчерашней акции, и полицейские составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Ефимов был доставлен камеру для административно задержанных второго отделения полиции Волжского, где он и провел ночь.

Адвокат и Ефимов говорили об абсурдности обвинений

По словам источника, в суде Ефимов выглядел нормально и жалоб на условия содержания в камере и на здоровье открыто не высказывал. «Судья Попова, по моему, была на стороне обвинения. Присутствовали полицейский, который задерживал Ефимова, сам Ефимов и его адвокат Роман Зайцев. Журналистов в суде не было. Адвокат и Ефимов говорили об абсурдности обвинений. Ну действительно, портрет Навального не может быть экстремистским символом. Его повсюду, между прочим, в федеральных СМИ показывают. Ну наказывайте тогда и их тоже. Но судья Попова сделала вот такой странный вывод. Ефимова отправили под административный арест на 14 суток», - сказал источник.

Адвокат Роман Зайцев отказался от комментария. Юрист Сергей Иващенко, не участвующий в деле Ефимова, также счел абсурдными предъявленные Александру Ефимову обвинения.

"Если это правда, что Ефимова обвинили и наказывают за демонстрацию портрета Алексея Навального — это вообще верх абсурдности как выводов, сделанных полицейскими, так и, что вообще непростительно, решения судьи Ирины Поповой. Я жду, когда она начнет принимать подобные решения в отношении всех главредов СМИ, которые демонстрируют сейчас в своих изданиях фотографии Навального. Речь идет в данном случае о ее профессионализме и независимости", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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