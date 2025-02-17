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01:12, 17 февраля 2025

Участники акции памяти Навального в Волгограде пожаловались на давление силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистов, которые возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Волгограде в память об Алексее Навальном, запугали силовики. Известно о минимум троих задержанных.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Активисты, которые возлагали цветы к памятнику "Уходящие в небо" в память о политике Алексее Навальном, пожаловались на давление силовиков.

"Возложила цветы к памятнику "Уходящие в небо". Было это около полудня. Подошел ко мне журналист <...>. Снимал видео на свой телефон, показал удостоверение журналиста. Задавал вопросы, зачем я здесь, кому возлагаю цветы. Много вопросов было. Я ему разрешение на съемки себя не давала", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции памяти студентка Анастасия Бориева.

По ее словам, после того как ее опросил журналист, к ней подошли двое полицейских. Они не представились. Попросили девушку показать им паспорт. Паспорта у девушки с собой не было. Они ее препроводили к своему автомобилю и предложили найти в ее телефоне на сайте госуслуг ее данные. После того как Бориева им показала информацию о себе, "полицейские стали куда-то звонить".

"Они кому-то задавали вопросы, как я поняла, пробивали информацию, нет ли у меня административных штрафов. Слава богу, не было, и меня отпустили. Я сразу ушла. Без составления протокола", - рассказала девушка.

"Наблюдал со стороны за событиями, происходившими у памятника жертвам политических репрессий "Уходящие в небо". Стоял на безопасном расстоянии. Подходили люди. Возлагали цветы. Их (цветы) тут же человек в гражданском с постамента убирал. К участникам акции подходили полицейские и люди в гражданской одежде. Также бегал вокруг них некий журналист с телефоном в руках. Некоторых, видел, отводили в сторону, составляли, видимо, протоколы. Двоих, точно, увели под белы рученьки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" гражданский активист, попросивший не называть его имени.

По словам этого человека, после общения с полицейскими и "людьми в гражданке" гражданские активисты были "явно напуганы", на его вопросы не отвечали "и старались поскорее уйти".

Еще один участник акции на правах анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полицейские составляли протокол по статье 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Давать какие-либо комментарии он отказался.

Свидетель сообщил, что участники акции были запуганы силовиками. Корреспонденту "Кавказского узла" удалось выяснить, что задержанными оказались волгоградский политик Илья Кравченко и его друг Максим Тулин. Дозвониться до Кравченко пока не удалось. Также стало известно о задержании члена федерального бюро партии "Яблоко", жителя города Волжского Александра Ефимова. Ранее стало известно, что Ефимов не собирался участвовать в акции памяти в Волгограде. Его телефон также не отвечает. По данным анонимного источника, Ефимову вменяют "демонстрацию экстремистской символики". Завтра должны пройти суды по обоим политикам.

Юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что Россия, согласно Конституции, является правовым государством, "что очень сильно затрудняет выполнять приказы нашим представителям силовых структур".

«Ну, вот нельзя просто так подойти к человеку и забрать его в РОВД, написать протокол, оштрафовать или дать административный срок - нужно для этого какое-никакое законное основание. И сотрудники полиции Центрального района города Волгограда с честью вышли из этой ситуации, ссылаясь на губернатора Волгоградской области, который в одном из своих странных текстов указал, что "на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц документ, удостоверяющий личность". Несоблюдение этого требования влечёт за собой административное взыскание", - сказал Роман Мельниченко.

Так как сейчас, по мнению полицейских, на всей территории Волгоградской области существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, то каждый гражданин, переступая порог своего жилища, должен иметь при себе паспорт, отметил Мельниченко. "Даже в случае если упомянутый гражданин вышел на свой двор, чтобы проследовать в отдельно стоящий туалет", - пошутил юрист.

Мельниченко рассказал о собственном опыте. В 2022 году полицейские "попробовали привычно проделать этот же трюк" с Мельниченко. "И суд Центрального суда города Волгограда им в этом охотно помог, но областной суд с ними не согласился и отменил административное наказание. Думается, что по нашим временам полицейские поступили по "вегетариански", так как в запасе у них всегда есть статья о неповиновении сотруднику полиции, что влечёт за собой уже не просто штраф, а административный арест. А там недалеко и тюрьма", - подытожил свое интервью Роман Мельниченко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что волгоградский телеканал в марте прошлого года обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Один из участников акции Владислав Цевашев подал в суд, однако Центральный суд Волгограда не стал рассматривать иск о защите его чести и достоинства.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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