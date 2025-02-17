Акции памяти Алексея Навального прошли в городах юга России и на Южном Кавказе

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В годовщину смерти Алексея Навального 16 февраля память политика почтили его соратники в городах России, а также в столицах Армении и Грузии.

"Кавказский узел" писал, что 16 февраля 2024 года политик Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

В Ереване 16 февраля, в годовщину смерти Навального, в память о нем у российского посольства люди оставили цветы и свечи. Также один из активистов провел одиночный пикет.

В Тбилиси российские эмигранты также почтили память Навального. Там больше сотни человек пришли митинг в Пушкинский сквер грузинской столицы. Собравшиеся держат в руках цветы и плакаты с именами российских политзаключённых, сообщает телеграм-канал RusNews.

В Волгограде два человека были задержаны после возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. По информации телеграм-канала "Дозор в Волгограде", в отдел полиции по центральному району были доставлены бывший городской депутат Илья Кравченко и Максим Тулин.

Возложения цветов в память о Навальном прошло также в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Батуми (Грузия). Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в телеграм-каналах ASTRA, "Сирена" и "Команда Навального".

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