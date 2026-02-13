×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:45, 13 февраля 2026

Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд завершил оглашение обвинительного заключения по делу о хищении средств Пенсионного фонда в Ингушетии. 27 из 29 подсудимых вину не признали, а защита обвиняемых женщин заявила о "нечеловеческих условиях" в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2025 года уголовное дело о хищении средств Пенсионного фонда РФ, одним из фигурантов которого является Магомед-Башир Калиматов, поступило в Черкесский городской суд. В конце января 2026 года суд в Черкесске продлил до 30 апреля меру пресечения 29 фигурантам дела о хищении.

В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества. В середине июня 2025 года суд в Черкесске приговорил к 4,5 годам колонии главу отделения почтовой связи в Экажево Даниму Угурчиеву по этому делу, признав ее виновной в восьми эпизодах мошенничества и участии в преступном сообществе. Ранее суд в Черкесске вынес приговор главе отделения почтовой связи в селе Инарки Родимхан Картоевой. 

Обвиняемые в зале суда. Кадр видео Черкесский городской суд КЧР / “ВКонтакте”.Черкесский городской суд продолжил слушания по уголовному делу 29 человек, обвиняемых в хищении средств Пенсионного фонда РФ. Сегодня было завершено оглашение обвинительного заключения, начавшееся на заседании 12 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкескии в Telegram-канале.

Адвокаты подсудимых ходатайствовали о допуске родственников к участию в деле в качестве общественных защитников. Суд удовлетворил это ходатайство и разрешил привлечь к процессу в качестве общественных защитников родственников четырех подсудимых.

27 из 29 подсудимых в судебном заседании вину не признали. На вопрос судьи, понятно ли обвинение, признают ли вину, они ответили: "Непонятно, нет, не признаю". В их числе и бывшие руководители управления Федеральной почтовой связи в Ингушетии Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, информировало ТАСС.

Полностью вину признала только подсудимая Ашат Богатырева. Подсудимая Марьям Кузьгова заявила, что признает вину частично.

Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения , мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере . В рамках дела Фондом пенсионного и социального страхования РФ заявлен гражданский иск на 371 млн рублей, уточнило агентство.

Некоторые адвокаты назвали обвинение неконкретизированным, необоснованным и противоречивым. Прокурор, в свою очередь, заявил, что в обвинительном заключении "содержатся точные данные о личности каждого подсудимого, подробно изложена фабула преступления с указанием места, времени и способа совершения, а также мотивов".

Адвокаты женщин, обвиняемых по делу о хищении, заявили, что их подзащитные жалуются на "нечеловеческие условия" в СИЗО Армавира. Они обратились за помощью  к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и главе ГУФСИН по Краснодарскому краю Александру Просвернину. Среди обвиняемых 16 женщин, 13 из которых находятся в СИЗО, отмечает "Фортанга".

"Они размещены в подвальных помещениях изолятора, где нет окон, вентиляции, очень сыро, душно, холодно, по стенам течет вода, стены и потолок покрыты плесенью. У многих женщин обострились хронические заболевания", - написала в обращении адвокат Аминат Калабекова. 

Обвиняемые в зале суда. Кадр видео Черкесский городской суд КЧР / “ВКонтакте”.Адвокат Лев Глухов заявил, что многие из обвиняемых женщин уже достигли пенсионного возраста и содержание в изоляторе для них "может плохо кончиться". "В камере банально нет горячей воды и нет элементарных средств гигиены. Кстати, мужчины, проходящие по этому делу, сидят в прекрасных условиях", - заметил адвокат.

Черкесский городской суд планирует проводить слушания по делу два раза в неделю. Очередные судебные заседания по делу назначены на 19 и 20 февраля 2026 года. Начало заседаний назначено на 10.30 мск.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
03:19, 24 января 2026
Продлен арест фигурантам дела брата главы Ингушетии
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:05, 17 декабря 2025
За неделю с 8 по 14 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 февраля 2026, 11:53
BBC отказалась удалить расследование о "камите"

Глава МВД Абхазии Роберт Киут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 февраля 2026, 04:06
Аналитики сочли бесперспективным требование оппозиции об отставке главы МВД Абхазии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше