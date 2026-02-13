Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Черкесский городской суд завершил оглашение обвинительного заключения по делу о хищении средств Пенсионного фонда в Ингушетии. 27 из 29 подсудимых вину не признали, а защита обвиняемых женщин заявила о "нечеловеческих условиях" в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2025 года уголовное дело о хищении средств Пенсионного фонда РФ, одним из фигурантов которого является Магомед-Башир Калиматов, поступило в Черкесский городской суд. В конце января 2026 года суд в Черкесске продлил до 30 апреля меру пресечения 29 фигурантам дела о хищении.

В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества. В середине июня 2025 года суд в Черкесске приговорил к 4,5 годам колонии главу отделения почтовой связи в Экажево Даниму Угурчиеву по этому делу, признав ее виновной в восьми эпизодах мошенничества и участии в преступном сообществе. Ранее суд в Черкесске вынес приговор главе отделения почтовой связи в селе Инарки Родимхан Картоевой.

Черкесский городской суд продолжил слушания по уголовному делу 29 человек, обвиняемых в хищении средств Пенсионного фонда РФ. Сегодня было завершено оглашение обвинительного заключения, начавшееся на заседании 12 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкескии в Telegram-канале.

Адвокаты подсудимых ходатайствовали о допуске родственников к участию в деле в качестве общественных защитников. Суд удовлетворил это ходатайство и разрешил привлечь к процессу в качестве общественных защитников родственников четырех подсудимых.

27 из 29 подсудимых в судебном заседании вину не признали. На вопрос судьи, понятно ли обвинение, признают ли вину, они ответили: "Непонятно, нет, не признаю". В их числе и бывшие руководители управления Федеральной почтовой связи в Ингушетии Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, информировало ТАСС.

Полностью вину признала только подсудимая Ашат Богатырева. Подсудимая Марьям Кузьгова заявила, что признает вину частично.

Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения 1 , мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере 2 . В рамках дела Фондом пенсионного и социального страхования РФ заявлен гражданский иск на 371 млн рублей, уточнило агентство.

Некоторые адвокаты назвали обвинение неконкретизированным, необоснованным и противоречивым. Прокурор, в свою очередь, заявил, что в обвинительном заключении "содержатся точные данные о личности каждого подсудимого, подробно изложена фабула преступления с указанием места, времени и способа совершения, а также мотивов".

Адвокаты женщин, обвиняемых по делу о хищении, заявили, что их подзащитные жалуются на "нечеловеческие условия" в СИЗО Армавира. Они обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и главе ГУФСИН по Краснодарскому краю Александру Просвернину. Среди обвиняемых 16 женщин, 13 из которых находятся в СИЗО, отмечает "Фортанга".

"Они размещены в подвальных помещениях изолятора, где нет окон, вентиляции, очень сыро, душно, холодно, по стенам течет вода, стены и потолок покрыты плесенью. У многих женщин обострились хронические заболевания", - написала в обращении адвокат Аминат Калабекова.

Адвокат Лев Глухов заявил, что многие из обвиняемых женщин уже достигли пенсионного возраста и содержание в изоляторе для них "может плохо кончиться". "В камере банально нет горячей воды и нет элементарных средств гигиены. Кстати, мужчины, проходящие по этому делу, сидят в прекрасных условиях", - заметил адвокат.

Черкесский городской суд планирует проводить слушания по делу два раза в неделю. Очередные судебные заседания по делу назначены на 19 и 20 февраля 2026 года. Начало заседаний назначено на 10.30 мск.