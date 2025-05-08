Обвиняемая по делу брата главы Ингушетии осуждена в Черкесске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава отделения почтовой связи в селе Инарки Родимхан Картоева приговорена к 4,5 года колонии по пяти эпизодам мошенничества и участии в преступном сообществе. Суд в Черкесске рассматривал дело в особом порядке.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества.

В феврале 2023 года ингушское УФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления пенсий, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда были предъявлены 34 людям, среди которых - бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда "Почты России". По версии следствия, преступное сообщество было создано руководителем Пенсионного фонда в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым и действовало в 2019-2021 годах.

Городской суд Черкесска Карачаево-Черкессии вынес очередной приговор по делу о хищениях из Социального фонда в Ингушетии.

Бывшая начальница отделения почтовой связи «Инарки» Родимхан Картоева была признана виновной и получила 4,5 года лишения свободы она заключила досудебное соглашение и признала вину. «Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседании подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением», - сообщила Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда Черкесска, Картоева обвинялась в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы) и создании преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ, предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Ранее городской суд Черкесска приговорил бывшего заместителя начальника центра по назначению, перерасчету и выплате пенсий ПФР по Ингушетии по делу о мошенничестве, который обвинялся по этим же статьям. Он приговорен к четырем годам заключения, сообщила 7 мая "Фортанга".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.