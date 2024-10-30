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14:05, 30 октября 2024

Следствие обвинило брата Калиматова в восьми эпизодах мошенничества

Магомед-Башир Калиматов. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов, возглавлявший филиал "Почты России", обвинен в восьми эпизодах мошенничества с соцвыплатами.

Как писал "Кавказский узел", в мае Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России".

Магомед-Башир Калиматов обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества, сообщает сегодня со ссылкой на судебные документы ТАСС.

"Калиматов Магомед-Башир обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ", - цитирует агентство материалы дела.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества либо руководство преступным сообществом) – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2023 года ингушское УФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления соцвыплат, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда были предъявлены 34 арестованным, среди которых бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда "Почты России".

Еще одна серия обысков по делу прошла в мае 2023 года, а в конце октября того же года суд арестовал заочно бывшего руководителя Пенсионного фонда в Ингушетии Ислама Сейнароева и бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева.

По версии следствия, преступное сообщество было создано Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым. В 2019-2021 годах отделение ПФР неоднократно запрашивало дополнительные средства на выплату пенсий, не предоставляя при этом обоснование для дополнительного финансирования. После смены руководства фонда весной 2021 года центральный аппарат ПФР начал ревизию выделения средств, а Федеральное казначейство приступило к проверке в ингушском отделении. На основании результатов проверок и были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ).

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Автор: "Кавказский узел"

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