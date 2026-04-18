×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:58, 18 апреля 2026

Продлен арест 29 фигурантам дела брата главы Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Черкесске оставил под домашним арестом троих и под стражей 26 фигурантов дела о хищении средств Пенсионного фонда России, одним из которых является брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля Черкесский горсуд завершил оглашение обвинительного заключения по делу 29 человек, обвиняемых в хищениях из Пенсионного фонда в Ингушетии. 27 из 29 подсудимых вину не признали. Среди обвиняемых 16 женщин, 13 из которых находятся в СИЗО. Их адвокаты заявили, что подзащитные жалуются на "нечеловеческие условия" в СИЗО Армавира. В начале апреля суд постановил перевести 14 обвиняемых из СИЗО Армавира в СИЗО Черкесска.

Черкесский городской суд продлил меру пресечения всем 29 фигурантам дела о хищениях в Пенсионном фонде Ингушетии, пишет 17 апреля "Интерфакс".

По данным пресс-службы суда, всем фигурантам срок меры пресечения продлен на три месяца - до 30 июля. Трое обвиняемых находятся под домашним арестом, остальные 26 заключены под стражу.

Напомним, в декабре 2025 года в Черкесский горсуд поступило уголовное дело о хищении средств Пенсионного фонда, одним из фигурантов которого является Магомед-Башир Калиматов - брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

О многочисленных фактах незаконного оформления пенсий на общую сумму более 2 миллиардов рублей ингушское управление ФСБ сообщило в феврале 2023 года. Обвинения по делу о хищении были предъявлены 34 людям. По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее в 2019-2021 годах, было создано руководителем Пенсионного фонда в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Фото
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше